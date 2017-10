Un rêve se concrétise pour le clarinettiste André Moisan

La musique klezmer a connu un regain à l’international au cours des dernières années. Elle demeure très vivante. Dans ce sillon, le clarinettiste André Moisan a lancé à la mi-septembre un nouvel enregistrement intitulé Klezmer Dreams qui a reçu les éloges de la critique depuis sa récente sortie. «La musique hébraïque constitue le fil conducteur de ce disque; pour le choix des pièces, j’ai voulu reculer dans le temps et avoir quelque chose de plus récent qui mène vers le futur», explique ce musicien de l’OSM, résident de Longueuil.

Au programme, une oeuvre de Prokofiev de structure classique influencée par le klezmer jusqu’à une pièce récente d’Airat Ichmouratov, un de ses anciens élèves. André Moisan enseigne la clarinette à la faculté de musique de l’Université de Montréal depuis 1989. Les autres airs se promènent à travers les époques et ont également un lien avec le klezmer. Expression, émotion et sensibilité demeurent les principales caractéristiques de ces musiques interprétées avec le plus grand soin.

Pour les besoins de cet enregistrement, le clarinettiste s’est adjoint les services de son fidèle pianiste Jean Saulnier, son partenaire de scène depuis de nombreuses années et du Quatuor Molinari. «Jean et moi avons un grand plaisir à travailler ensemble; nous aimons aller au fond des choses. Les membres du Quatuor Molinari connaissent la musique contemporaine et sont ouverts. Ils ont fait un travail d’orfèvre pour cet enregistrement», explique M. Moisan, très enthousiaste des résultats.

Klezmer Dreams cherche à mettre en lumière un style musical très prisé un peu partout sur la planète avec un large éventail du genre. Vétéran de la clarinette, instrument qu’il maîtrise du bout des doigts, André Moisan se produit régulièrement en concert depuis 1977. Il était d’ailleurs le soliste invité la semaine dernière à l’ouverture de la saison de l’Orchestre symphonique de Longueuil où il a fait un tabac.

Il aime aime faire éclater les frontières musicales et explorer différents styles musicaux. Son dernier opus en est la preuve vivante.