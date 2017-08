Le rêve d’une vie, autour du monde

Les Bouchervillois Sylvain Beaudry et Sounda Ladouceur ont tout quitté en décembre 2014 pour prendre le large sur leur voilier de 50 pieds nommé « Jayana ». Accompagnés de leurs deux garçons, Maël et Lohan, ils ont fait le tour du monde, pendant deux ans et demi, à la découverte des plus beaux paysages, de diverses aventures, mais surtout de leur cœur d’enfant.

Partie de la Floride, la petite famille a suivi les vents et marées vers les Bahamas, Porto Rico, les îles Vierges, Anguilla, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Les Açores, le Portugal, les Bayards, l’Espagne, le Gibraltar, la France, le Nicaragua, le Costa Rica, la Corse, l’Italie, la Grèce, les îles de Santorini, de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie, la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe, l’île de Montserrat, Saint-Kitts et Niévès.

Un rêve devenu réalité

Sounda et Sylvain savaient qu’un jour ils feraient un long voyage qui leur permettrait de voir le monde. Plus jeune, Sounda voyageait beaucoup et se considérait déjà comme une aventurière. « Je me souviens d’avoir dit à mes parents que de partir quelques semaines en voyage, ce n’était pas assez pour m’imprégner de la culture des pays que je visitais. Déjà, j’avais semé une graine que je partirais un jour faire un très long voyage », raconte celle qui a le mal de mer. Pour Sylvain, le déclic s’est fait lors d’un séjour en République dominicaine. « À l’époque, je connaissais des difficultés professionnelles et, un jour, je me suis réveillé en me demandant pourquoi je travaillais. Ma réponse a été : pour voyager! Peu importe les difficultés, mon rêve était de partir en voilier », se souvient-il.

Il y a plusieurs années, le couple a suivi des cours de voile et, au fil du temps, il a mis ses connaissances en pratique en faisant quelques voyages afin de confirmer son désir de partir au large et de bien se préparer aux complications qui pourraient l’attendre. « On n’est jamais prêts à 100%. Mais quand on regardait les autres navigateurs que l’on rencontrait, on pouvait dire qu’on était les mieux préparés pour notre voyage », souligne Sounda.

Les gros défis

Avant de partir, Sylvain et Sounda avaient convenu des rôles et responsabilités de chacun, pour être une équipe efficace. Alors que Sylvain s’occupait de tout ce qui concernait les trajets et la mécanique du bateau, Sounda scolarisait les enfants, entre autres. Et ce fut tout un défi! « Quand on n’a pas d’expérience en enseignement, c’est une énorme responsabilité de faire l’école sur le bateau, raconte-t-elle. Une chance que l’école a été très collaboratrice et généreuse. Il m’a fallu créer moi-même le programme et être le plus objective possible. »

Qui plus est, il n’a pas toujours été évident de vivre 24 heures sur 24, ensemble, dans un espace restreint. « Nous avions de la difficulté à avoir du temps de qualité en couple et seul. Peu importe où nous étions dans le bateau, les enfants nous demandaient constamment. Mais cette situation nous a permis de travailler sur nous-mêmes, de fortifier notre couple et d’inculquer à nos enfants les valeurs qui nous tiennent à cœur », de poursuivre le couple.

Le retour

De retour à la maison depuis le mois de juin, Sylvain et Sounda sont maintenant à la recherche de nouveaux défis professionnels, puisqu’ils ont laissé derrière eux tout ce qu’ils avaient bâti au cours des 20 dernières années. « On est revenus transformés. La famille est exceptionnellement solide. Et maintenant, notre défi est de reprendre une certaine routine en conservant tous les bienfaits que ce voyage nous a procurés. »

Tout au long de leur périple, Sylvain a fait plusieurs vidéos et pris des milliers de photos qui en font rêver plus d’un. Il est possible de les visionner au www.jayana.ca.

Le couple a déjà le projet de repartir pour une autre longue traversée quand les enfants seront plus vieux. Et s’il avait un conseil à donner, par expérience, ce serait : « Vivez votre rêve, ne rêvez pas votre vie! »