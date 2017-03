Réunion d’information le 21 mars pour la construction d’une résidence pour personnes âgées à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Le regroupement des citoyens pour la construction d’une résidence de personnes âgées à Saint-Amable invite les personnes âgées de 75 ans et plus, de 65 ans et plus en légère perte d’autonomie, et leurs familles à une réunion d’information, mardi 21 mars 2017, au Pavillon multifonctionnel de Saint-Amable, situé au 446, rue Daniel Sud.

Deux séances d’information seront tenues la journée du 21 mars 2017, l’une de 14 h à 16 h et l’autre de 18 h 30 à 20 h 30. À leur convenance, les participants assisteront à l’une ou l’autre des deux séances. Pour assister à la réunion, les personnes âgées et leurs familles doivent confirmer leur présence à Mélanie Marquis au 450 649-3555, poste 221, ou à mmarquis@st-amable.qc.ca.

La réunion aura pour objectif de présenter le projet, de répondre aux interrogations des citoyens et d’évaluer l’intérêt des citoyens concernés. Elle sera animée par le conseil d’administration provisoire de l’organisme, appuyé par le Comité logement Rive-Sud.

Lors de cette réunion, les personnes âgées pourront être accompagnées de leurs enfants. Si les participants ne disposent pas de moyens de transport, la Municipalité de Saint-Amable tentera de leur offrir des solutions alternatives.