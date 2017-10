Rétrospective de l’artiste Claire Lemay à la Maison de la culture de Longueuil

La Maison de la culture de Longueuil présente cet automne une exposition pour souligner les 25 années de création de l’artiste Claire Lemay. Ce projet propose un parcours ponctué d’œuvres représentatives de sa démarche et de ses recherches esthétiques et techniques. Plusieurs séries d’estampes traditionnelles et numériques marquantes sont regroupées afin de documenter la carrière de l’artiste. Plusieurs élus et représentants du milieu étaient sur place pour le vernissage, qui a eu lieu le 29 septembre dernier, dans le cadre des Journées de la culture, et pour en apprendre davantage sur la démarche créatrice de cette passionnée des arts imprimés.

« C’est un privilège de pouvoir mettre en lumière le travail exceptionnel d’une femme de chez nous, qui s’implique de si belle façon dans le milieu des arts visuels. Cette exposition se distingue par le jeu des couleurs, la transparence des formes, l’invention de codes et de motifs. Je souhaite à tous d’heureuses découvertes! », a mentionné la mairesse, Caroline St-Hilaire.

« Madame Lemay est titulaire de plusieurs grands prix d’excellence. D’ailleurs, cette année, le Conseil des arts de Longueuil lui a attribué une bourse pour l’édition d’un catalogue qui accompagne l’exposition De la gouge aux pixels, une rétrospective. Je suis heureuse de pouvoir présenter cette artiste au public et de permettre à ce dernier de la découvrir à travers ses images qui évoquent l’humain, sa mémoire, l’empreinte de son passage à travers les cycles du temps », a ajouté la conseillère municipale France Dubé.

Claire Lemay vit et travaille à Longueuil, et connaît autant de succès ici qu’à l’étranger. Son intention des dernières années se porte sur une autre façon d’aborder l’art imprimé en marouflant certains sujets sur des supports rigides, en recyclant et réinterprétant des gravures éditées à plusieurs exemplaires. Bachelière de l’UQAM, elle cofonde Zocalo en 1992, un centre d’artistes de Longueuil dont la mission est de soutenir la recherche, la création, la production et la diffusion en art imprimé.

Rencontres, visites et ateliers à la Maison de la culture

Des visites guidées et des ateliers sont disponibles sur réservation pour les groupes scolaires, les groupes communautaires, les centres de la petite enfance et les centres de personnes âgées. Le dimanche 1er octobre, entre 10 h et 12 h, l’artiste entretiendra les visiteurs sur son parcours dans le cadre des Journées de la Culture. Le 22 novembre, à 19 h, le commissaire de l’exposition, Édouard Lachapelle, donnera une conférence sur le développement de l’œuvre de Claire Lemay, suivie par une visite commentée de l’exposition par l’artiste elle-même. Le dimanche 3 décembre, l’artiste donnera une visite commentée de son exposition et une visite du Centre d’artistes Zocalo suivra.

Rappelons que l’exposition est en place jusqu’au 23 décembre à la Maison de la culture de Longueuil, située au 300, rue Saint-Charles Ouest. Pour de plus amples renseignements, ou pour faire une réservation, composez le 450 463-7100, poste 3213 ou visitez longueuil.quebec/expositions.

(Source : Ville de Longueuil)