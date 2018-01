RÉTROSPECTIVE 2017 La revue de l’année, première partie de janvier à juin

L’année 2017 laissera des traces dans l’histoire de Boucherville puisqu’elle a permis de souligner le 350e anniversaire d’existence de la municipalité. Les citoyens ont eu l’occasion de célébrer à maintes reprises en participant à une vaste série de festivités. En parallèle, l’actualité locale a aussi marqué le quotidien des gens. Voici les principaux faits marquants des six premiers mois de l’année sous forme condensée.

Janvier

° La commune de Mortagne-au-Perche, ville jumelée à Boucherville depuis 1967, remettra une sculpture en bois à l’effigie de Pierre Boucher à l’occasion du 350e anniversaire de la municipalité. L’oeuvre grandeur nature du sculpteur Pascal Poirier, maître artisan mortagnais, sera installée au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale. Elle sera inaugurée au mois d’août, en présence d’une délégation officielle de Mortagne-au-Perche.

° Une nouvelle section réservée à des animations et à des rencontres officielles est aménagée à la bibliothèque municipale. Le ministère de la Culture et des Communications a accordé une subvention pour cet espace qui portera le nom de Salon Pierre-Boucher et Jeanne-Crevier.

° L’Orchestre symphonique de Longueuil propose une soirée de musique baroque au premier de la série Concerts intimes de l’année 2017 à l’église Sainte-Famille. Les chanteurs Daniel Taylor et Suzie Leblanc sont les solistes invités pour l’occasion.

° La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville dévoile sa programmation de festivités lors d’une soirée haute en couleur au centre multifonctionnel. Au menu, chants abénakis, prestation d’une troupe de danse folklorique et quelques chansons de l’artiste Michaël.

° Le patineur bouchervillois Charle Cournoyer obtient son laissez-passer pour les Championnats du monde sur courte piste à l’issue de performances remarquables qu’il a réussies lors des précédents Championnats canadiens seniors. L’athlète fera partie de l’équipe canadienne aux épreuves qui se tiendront en mars à Rotterdam, aux Pays-Bas.

° Une soirée à saveur folklorique donne le coup d’envoi des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville le 21 janvier sur le site du parc Vincent-d’Indy. Le spectacle fait de nombreux clins d’oeil aux traditions. Les personnages Pierre Boucher, Jeanne Crevier, Charles-Eugène Boucher de Boucherville et Louis-Hippolyte La Fontaine arrivent en carriole au beau milieu de la foule rassemblée à l’extérieur du centre multifonctionnel.

° Un élève de l’école secondaire de Mortagne, Justin Leyrolles-Bouchard, incarnera Félix Leclerc à l’âge de 12 ans dans le film Pieds nus dans l’aube du réalisateur Francis Leclerc. Le jeune acteur jouera en compagnie de têtes d’affiche comme Claude Legault, Roy Dupuis et quelques autres. Il a été sélectionné parmi 800 candidats même s’il n’avait aucune expérience comme comédien. « C’était mon rêve de faire un film; ce fut une belle expérience », a-t-il confié.

Février

° La compagnie Bridor, établie dans le parc industriel de Boucherville, investit 40 M S à l’une de ses usines en vue d’augmenter sa capacité de production de 80%. Cette entreprise occupe le septième rang parmi les plus importants employeurs de la municipalité. Elle compte embaucher une soixantaine de personnes de plus pour combler ses besoins en personnel.

° Six députés et trois maires de la région forment une coalition visant à promouvoir l’agglomération de Longueuil comme capitale du transport électrique en Amérique du Nord. « Cette désignation serait beaucoup plus qu’un symbole; ce serait un signal donné aux investisseurs que c’est ici que ça se passe. Cela ferait de la région un véritable pôle d’attraction pour les technologies du futur », mentionne le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval.

° La soirée 30e anniversaire de la Fondation Jeanne-Crevier attire 340 personnes au centre multifonctionnel. Les organisateurs dépassent leur objectif en termes financiers : les recettes atteignent plus de 105 000 $. L’organisme entend utiliser ces bénéfices pour le réaménagement de la salle à manger située à l’étage du centre d’hébergement Jeanne-Crevier. Le projet sera réalisé conjointement avec le CISSS de la Montérégie-Est.

° Le Théâtre de la Ville reçoit le prix du diffuseur pluridisciplinaire de l’année au Gala des prix Opus.

° La bibliothèque municipale de Boucherville inaugure un nouvel espace réservé aux adolescents, le Quartier B, une salle fermée située au deuxième étage de l’établissement. Les usagers disposent de divers équipements pour se divertir à cet endroit : jeux de société, télé, consoles de jeux et livres. Pour cette inauguration, la Ville invité la jeune comédienne Virginie Fortin.

° Lancement d’une grille de mots croisés de 1000 cases sur le thème de Pierre Boucherville à l’occasion du 350e anniversaire de Boucherville. Une résidente de la municipalité, Nicole Hannequart, conçoit cette grille pour le plaisir des mordus.

° La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire confirme qu’elle quittera la politique municipale à la fin de son présent mandat, en novembre. Mme St-Hilaire aura été la première femme élue mairesse à la Ville de Longueuil.

Mars

° Le chanteur Michaël, résident de Boucherville, devient l’un des participants à la populaire émission La Voix. Il se rendra jusqu’en demi-finales.

° Une exposition sur les moyens de transport depuis la période des premières nations à aujourd’hui est présentée à la bibliothèque municipale. Cet événement s’inscrit dans les activités du 350e anniversaire de Boucherville. Les visteurs y découvrent des tableaux illustrés de photos des différents modes de transport ayant été utilisés au fil des siècles. Cette exposition à portée pédagogique est ensuite mise à la disposition des écoles.

° Du côté des sports, la Rive-Sud termine en première place des régions aux Jeux du Québec à Alma. Les athlètes qui y participent permettent à la région de cumuler 232 points au total, soit une avance de 17 points sur les Laurentides et 26 de plus que la Capitale nationale.

° Autre activité à saveur historique, la Corporation des fêtes 2017 organise une conférence sur le 50e anniversaire du pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine au CNRC.

° La Fondation de l’école secondaire de Mortagne souligne les 25 ans de bénévolat d’Alain Langlois, l’un des fondateurs de cet organisme.

° Pour souligner le 350e anniversaire de Boucherville, le Cercle de fermières offre une courtepointe à la Ville. Il s’agit d’une murale intitulée l’Arbre des Quatre Saisons, une représentation symbolique d’un feuillu de diverses couleurs, montrant les transformations des feuilles selon la période de l’année. Huit membres du Cercle ont mis la main à la pâte pour réaliser cette oeuvre collective.

° La paroisse Sainte-Famille inaugure son musée d’art sacré à la sacristie de l’église Sainte-Famille. Une cinquantaine de pièces anciennes d’objets du culte dont certaines sont de véritables chefs-d’oeuvre font partie de cette exposition.

° Le Réseau de transport de Longueuil acquiert 37 nouveaux autobus hybrides. Il en reçoit 15 au printemps et 22 autres à l’automne.

Avril

° Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Luc Fortin, confirme Pierre Boucher comme l’un des personnages historiques de l’histoire de la Nouvelle-France.

° La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville dévoile une brochure à saveur pédagogique consacrée au premier seigneur de Boucherville. Le titre : Pierre Boucher 1622-1717 Fondateur et seigneur de Boucherville Personnage historique du Québec Un héros à découvrir. L’ouvrage a été rédigé par la présidente de la Société d’histoire des Îles-Percées, Suzanne Gibeau Carignan.

° Le fabricant de systèmes de motorisation pour véhicules électriques TM4 licencie une trentaine d’employés, une décision économique parce que l’entreprise délaisse le marché de l’automobile pour concentrer ses activités sur l’industrie des camions et autobus, question de rentabilité.

° L’Office québécois de la langue française remet le prix des Mérites du français, catégorie Organisation d’au moins 100 employés – Promotion de la langue française au cégep Édouard-Montpetit, de Longueuil. Il s’agit de la deuxième année consécutive que l’OQLF reconnaît les initiatives du cégep en cette matière.

° Le Club FADOQ de Boucherville souligne ses 45 ans d’existence lors d’un Déjeuner du maire au Cercle social Pierre-Boucher. Cet organisme compte 1769 membres âgés de 50 ans et plus.

° Une sculpture de Pierre Boucher est désormais installée près de l’entrée de l’hôtel de ville de Boucherville. L’oeuvre en bronze est une réplique exacte de la sculpture installée en face du Parlement, à Québec, une réalisation d’Alfred Laliberté.

° Dévoilement d’un timbre-poste à l’effigie de Pierre Boucher lors de la tenue de l’exposition nationale de la Société royale de philatélie du Canada à l’Hôtel Mortagne. L’image sur le timbre reproduit une oeuvre du peintre canadien Joseph Dynes de 1897. La commission des jumelages de Boucherville a chapeauté ce projet.

° Une première série de travaux printaniers de réfection et de resurfaçage de rues de 10,4 M $ est annoncée à Boucherville.

° Lancement du livre Boucherville au fil du temps 1667-2017, produit par une équipe de la Société d’histoire des Îles-Percées. Cette brique de 368 pages relate l’histoire et l’évolution de Boucherville depuis les débuts de la Seigneurie fondée par Pierre Boucher jusqu’à aujourd’hui.

° La conseillère municipale de Longueuil Sylvie Parent devient la nouvelle tête dirigeante d’Action Longueuil en remplacement de Caroline St-Hilaire. La course à la direction de cette formation politique municipale aura laissé de lourdes séquelles. L’adversaire de Mme Parent à la direction du parti, Josée Latendresse, se dissocie de cette équipe avec sept autres conseillers. Le groupe formera un nouveau parti en vue des élections de novembre.

° Le conseiller municipal de Boucherville Dominic Lévesque confirme qu’il abandonnera la vie politique à la fin du mandat après huit ans à l’hôtel de ville.

Mai

° La paroisse Sainte-Famille organise la messe des fondateurs lors de la commémoration du 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher. La cérémonie se tient en présence de plusieurs évêques, d’une délégation de 83 pèlerins de la région de Mortagne-au-Perche et de bénévoles costumés comme à l’époque de la Nouvelle-France. L’organiste titulaire de l’Église, Denis Alain Dion, compose une messe pour l’occasion. Un banquet réunissant 400 personnes suit la messe commémorative cette même journée.

° Le boisé de Boucherville devient le boisé Pierre-Dansereau en l’honneur de l’éminent expert en enseignement de l’écologie et des sciences de l’environnement. Il s’agit du plus grand milieu naturel de la municipalité avec une superficie de 163 hectares. Ce boisé est l’une des dernières grandes étendues boisées sur la Rive-Sud de Montréal.

° Bénévole depuis plus de 25 ans en judo, Daniel De Angelis a été honoré au 44e Gala Sports Québec.

° Le Service de police de l’agglomération de Longueuil dépose son rapport 2016. Le taux de criminalité à Boucherville a enregistré une chute de 16,8%. L’importante baisse des infractions est imputable à la réduction du nombre de crimes contre la propriété.

° Des travaux de réfection sont prévus dans quatre écoles du territoire au cours de l’été. Québec injectera 1,3 M $ dans diverses rénovations à l’école secondaire de Mortagne, Paul VI, Louis-Hippolyte-LaFontaine et Père-Marquette.

° Un nouveau club de volleyball de plage voit le jour à Boucherville. L’organisme vise les jeunes âgés de 12 à 18 ans.

° Les Petits chanteurs de Boucherville et la chanteuse Gaëtane Breton attirent 650 personnes lors du spectacle Si Boucherville m’était chantée. Cette activité culturelle s’inscrit dans les festivités du 350e anniversaire de Boucherville.

° La maison Louis-H.-LaFontaine propose une exposition sur le parcours de Pierre Boucher en présentant une série de panneaux explicatifs et quelques artéfacts.

° Le syndicat des employés d’entretien du Réseau de transport de Longueuil s’entend avec la partie patronale sur une nouvelle convention de travail d’une durée de six ans.

° Parmi les legs de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville trône la fontaine installée dans le plan d’eau du parc Vincent-d’Indy, à l’arrière du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Avec ses jets d’une hauteur de 12 mètres, cette infrastructure est mise en valeur en soirée avec des jets de lumière. Deux panneaux d’interprétation s’ajoutent en complément à la fontaine. Le premier, installé sur la terrasse du centre, fournit des explications et en décrit la symbolique tandis que le deuxième, situé près de l’entrée principale du centre, est une reproduction d’une toile de l’artiste Myrtha Pelletier sur le thème de la famille.

° Une étudiante du cégep Édouard-Montpetit en sciences de la nature, Katherine Sirois, résidente de Boucherville, reçoit une bourse de 100 000 $ de la Fondation Schulich. La jeune femme prévoit poursuivre ses études en génie informatique à l’Université McGill.

° Dépôt du rapport du Service des incendies de l’agglomération de Longueuil : les interventions des pompiers ont connu un bond de 12% en 2016 à Boucherville pour un total de 912.

° La Ville de Boucherville avait prévu installer un parc à chiens au parc de Brouage mais en raison d’un mouvement d’opposition de certains citoyens, la municipalité revient sur sa décision. Elle cherchera un autre endroit pour satisfaire les propriétaires d’animaux de compagnie qui lui avaient déposé cette demande.

Juin

° Quelque 800 cyclistes entreprennent un parcours de 17 km dans les rues de la municipalité lors de la Vélo-Fête de la famille qui se déroule sous le soleil. Plus de 2000 personnes participent à un pique-nique au parc Vincent-d’Indy où différents spectacles sont offerts cette même journée.

° La Ville de Boucherville se distingue au gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec. Elle remporte un prix pour la fête d’ouverture du Quartier B à la bibliothèque municipale et le Coup de coeur du jury pour le Duathlon de Boucherville.

° Au terme d’une démarche échelonnée sur cinq ans, la campagne de financement de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher dépasse ses objectifs en ayant amassé 23, 7 M $ entre 2011 et 2016.

° Six artistes locaux produisent des boîtes originales pour le projet Croque-livres. Les enfants peuvent choisir un livre de littérature jeunesse ou des bandes dessinées dans l’une ou l’autre de ces boîtes installées dans des lieux publics.

° Un ouvrage fictif intitulé Les Aventuriers de la Plume céleste est lancé à la bibliothèque de l’école secondaire de Mortagne. Trois enseignants ont élaboré cette production avec 86 élèves de 3e secondaire. Le journal La Relève en publie des extraits à chaque semaine durant l’année scolaire.

° Des promoteurs immobiliers déposent une poursuite de 99 M $ contre les villes de Boucherville et Longueuil à la Cour supérieure.

° L’Université de Montréal honore la Bouchervilloise Florence Junca Adenot pour l’ensemble de sa carrière en lui remettant un doctorat honoris causa.

° L’équipe de volleyball Noir et Or de l’école de Mortagne accède au titre de championne de l’Est du Canada lors d’un tournoi à Ottawa. L’équipe signe une fiche de trois victoires et aucune défaite.

° Une délégation de trois personnes des Abymes, en Guadeloupe, rencontre l’équipe du Carrefour Jeunesse emploi de Marguerite-d’Youville afin de discuter d’insertion et d’immersion des jeunes sur le marché du travail.

° L’ensemble vocal Les Tournesols fait vibrer l’église Sainte-Famille lors d’un concert intitulé De Versailles à Boucherville. Sur scène se produisent 75 choristes accompagnés par 16 musiciens sous la direction de James Copland.

° La haie du 350e commence à prendre forme au jardin collectif intermunicipal situé à la limite est de la municipalité. L’an dernier, 350 écoliers avaient planté 350 petits arbres à cet endroit, un immense champ.

° Des membres de quatre nations amérindiennes participent à une remise de mât totémique autochtone au parc de la Mairie. Il s’agit d’un autre legs de la Corporation des fêtes 2017 à la Ville de Boucherville. Une cérémonie traditionnelle empreinte d’émotion marque cette inauguration.

° Québec accorde le feu vert pour que la Commission scolaire des Patrioteset la Ville de Boucherville procèdent à un échange de terrains en vue de la construction d’un centre multisports et que la municipalité puisse acquérir l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys située dans le Vieux-Boucherville. Cet établissement sera transformé en Maison du bénévolat : il accueillera le Centre d’action bénévole, le Comité d’entraide et les Filles d’Isabelle.