RÉTROSPECTIVE 2017 La revue de l’année, 2e partie de juillet à décembre

Voici la deuxième partie de la revue annuelle de l’année 2017 qui couvre les mois de juillet à décembre.

Juillet

° Les festivités de la fête nationale à Boucherville rassemblent des centaines de personnes à la Place de l’église le 23 juin et encore plus le lendemain aux activités familiales qui font un clin d’œil à la belle époque. En soirée, un groupe de musiciens présente un spectacle populaire.

° Selon le ministère des Transports, Québec devra investir un milliard de dollars dans des travaux de réfection en profondeur du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine. Le chantier devrait débuter à la fin 2019 et se poursuivre durant quatre ans. Quelque 120 000 véhicules empruntent cette voie routière au quotidien.

° Avant le début des vacances estivales, la Commission scolaire des Patriotes adopte un budget de 352 M$ pour l’année 2017-2018.

° Un groupe de citoyens participant à la Mission de paix sur le Saint-Laurent fait escale au Club d’aviron de Boucherville. Ces voyageurs se rendent en canot rabaska sur le fleuve jusqu’à Québec. Les participants passent la nuit au parc De La Broquerie où ils installent un campement temporaire.

° La Bouchervilloise Marie-Catherine Lake, sous-chef dans un restaurant local, s’inscrit comme participante à l’émission Les Chefs. La jeune femme de 26 ans rêve de parcourir le monde et de découvrir de nouvelles saveurs. Elle quittera l’aventure au terme de la deuxième émission.

° Environ 1400 personnes prennent part aux festivités du 1er juillet au centre multifonctionnel. La Légion royale canadienne honore à cette occasion François Desmarais, enseignant en histoire à l’école de Mortagne, en le nommant personnalité de l’année. M. Desmarais personnifie Pierre Boucher à l’occasion des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville. Sa compagne, Lucie Lavoie, campe Jeanne-Crevier.

° Une délégation de la commission des jumelages de Boucherville se rend à Kingston pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

° Le Chœur de l’École d’été de chant choral de l’Université de Sherbrooke offre un concert mémorable à l’église Sainte-Famille lors du deuxième concert-bénéfice annuel des Petits frères de Longueuil. L’activité rapporte un peu plus de 16 500 $ pour cette cause d’action sociale.

° Le chanteur Marc Déry ouvre la saison de la série de spectacles estivaux Des Airs d’été Desjardins à la Place de l’église. Ambiance décontractée en cette belle soirée sous un coucher de soleil inspirant.

° Le Club FADOQ de Boucherville organise une croisière sur le fleuve afin de marquer le 350e anniversaire de la municipalité. Les personnages Pierre Boucher et Jeanne Crevier accompagnent le groupe à cette soirée à bord du Cavalier Maxim sur lequel est servi un souper cinq services.

° Environ 600 cyclistes inscrits à la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau arrivent à Boucherville après avoir parcouru près de 1700 km sur les routes du Québec. Cette activité-bénéfice aura permis d’amasser 3,3 M$ pour le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Août

° Le centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches tient la septième édition de son Défi Vélo. L’activité rapporte 63 000 $ qui serviront aux camps de jour et à recevoir des jeunes à cet établissement.

° Une famille de Boucherville vient de terminer un voyage en voilier de deux ans et demi autour du globe. Sylvain Beaudry, Sounda Ladouceur et leurs deux fils reviennent transformés par cette expérience.

° De jeunes choristes de Marseille en tournée québécoise offrent un concert à l’église Sainte-Famille. La chorale Anguélos, sous la direction de Patrick Benoît, interprète des chants sacrés du 16e siècle, des chants grégoriens, des pièces gospel et de la variété. Cette activité culturelle se tient sous l’égide de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

° Une délégation de 78 visiteurs des Abymes s’arrête à Boucherville pour un circuit découverte. Le groupe profite de son passage dans la région pour se rendre au parc des Îles-de-Boucherville. Il poursuivra sa route par la suite ailleurs au Québec et en Ontario.

° Un Bouchervillois étudiant au cégep du Vieux-Montréal, Anthony Riendeau, agit à titre de capitaine de l’équipe de l’École de technologie supérieure lors de la Formula Sun Grand Prix 2017, sur le circuit des Amériques à Austin au Texas. Il s’agit d’une épreuve à laquelle se mesurent des étudiants ayant conçu et fabriqué un véhicule fonctionnant à l’énergie solaire. L’équipe québécoise de l’ÉTS termine en quatrième place.

° Le golfeur bouchervillois Vincent Blanchette remporte la deuxième place lors de la Classique Acuraqui à Mirabel. Il s’agissait de son troisième tournoi chez les professionnels.

° L’événement de l’année à Boucherville : Ginette Reno attire 20 000 spectateurs au Rendez-vous de la mairie, un concert estival de l’Orchestre symphonique de Longueuil présenté au parc de la Rivière-aux-Pins. Un nouveau record d’assistance est établi pour ces concerts annuels. Le public aura l’occasion de réentendre plusieurs succès de la populaire chanteuse qui réside depuis de nombreuses années dans la municipalité.

° Des descendants de Pierre Boucher et des premiers concessionnaires se rassemblent à la salle paroissiale Sainte-Famille pour fraterniser à l’occasion d’un cinq à sept organisé par la Corporation des fêtes 2017.

° Le Club cycliste de Boucherville termine en troisième place à la finale de la Coupe Québec de cyclisme sur route.

° Pour la deuxième année consécutive, les joueurs de l’Impact viennent rencontrer les adeptes du soccer à Boucherville. Les visiteurs en profitent pour disputer des mini-matchs avec les enfants et se prêter au jeu des autographes.

° Dévoilement de la sculpture en bois de Pierre Boucher à la bibliothèque municipale de Boucherville en présence de nombreux invités. La Ville de Mortagne-au-Perche offre ce don à l’occasion du 350e anniversaire de Boucherville.

° Des personnages illustrés rappelant l’histoire de Boucherville et des panneaux explicatifs prennent désormais place au parc de la Mairie en souvenir des premiers censitaires à s’être établis dans la Seigneurie. Une cérémonie protocolaire est organisée pour souligner cet événement.

° Un bal en blanc se tient au centre multifonctionnel pour les 350 ans de Boucherville. L’activité attire des descendants de Pierre Boucher venus des États-Unis et de la France, des élus, des gens d’affaires et bon nombre de résidents de Boucherville. Au total, 160 personnes y participent.

° L’arrivée de nombreux demandeurs d’asile à la résidence Havre Providence soulève l’inquiétude chez les citoyens résidant dans le Vieux-Boucherville. De fait, 180 personnes logent temporairement à cet endroit. Aucun incident n’est relevé. Après trois semaines d’accueil, l’établissement se vide de ses nouveaux arrivants qui seront logés ailleurs.

° Durant la semaine des transports, le Groupe Robert tient une exposition sur 100 ans de camionnage. Le public peut y voir des véhicules de différentes époques ayant été utilisés par la compagnie. La Corporation des fêtes 2017 organise cette même journée des expositions d’autobus et de Belles d’autrefois sur différents sites commerciaux de la municipalité.

° Environ 3000 personnes assistent au défilé des modes de transport terrestre le long du boulevard Fort-Saint-Louis. Une cinquantaine de véhicules circulent sur le parcours qui prend fin au parc de la Mairie.

° Des équipes de soccer des Abymes, de Kingston et de Trois-Rivières se mesurent à des matchs amicaux dans les parcs de la municipalité.

Septembre

° De jeunes pilotes de boîtes à savon âgés de 6 à 13 ans ont beaucoup de plaisir à prendre part à une course au volant de leur bolide. Une rampe de lancement est installée rue Jacques-Viau pour cette activité de la Corporation des fêtes 2017. Trois jeunes participants ont été déclarés vainqueurs de la course. Ils ont eu droit comme récompense à un tour d’hélicoptère quelques semaines plus tard.

° Une exposition regroupant 230 voitures anciennes attire une foule de 12 000 personnes au parc Vincent-d’Indy.

° Une journée de retrouvailles soulignant l’arrivée des premiers Hollandais à s’établir à Boucherville est organisée à la salle paroissiale Sainte-Famille.

° À l’instar d’autres municipalités de la région, la Ville de Boucherville songe à interdire l’utilisation des sacs de plastique sur son territoire. Un règlement en ce sens pourrait être adopté en 2018. Sur la Rive-Sud, Longueuil, Brossard et Saint-Lambert ont déjà adopté de telles réglementations.

° Les patineurs Marjorie Lajoie et Zachary Lagha remportent une médaille d’argent au Grand Prix junior de l’ISU, en Australie. Le duo réalise sa meilleure performance en quatre participations dans un Grand Prix junior.

° Une centaine de cyclistes provenant de différentes villes de la Rive-Sud participent à une grande randonnée pour souligner l’inauguration du sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire. Ce seront les premiers à utiliser le nouveau tronçon qui longe la route 132 entre le club d’aviron et le pont-tunnel. Le public y aura accès quelques semaines plus tard, lorsque tous les travaux auront été parachevés.

° Une ancienne conseillère municipale, Monique Reeves, se porte candidate à la mairie de Boucherville à titre d’indépendante.

° Conseiller sortant, Yan Savaria se représente comme candidat indépendant dans le district 1. Il fait face à Isabelle Bleau de l’équipe Option Citoyens.

° De son côté, le maire Jean Martel choisit François Desmarais comme candidat dans le district 5 à la suite du départ de la vie politique du conseiller municipal Dominic Lévesque.

° Après plusieurs mois de travaux, le Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier accueille ses premiers utilisateurs. L’ancien centre sportif Pierre-Laporte a été entièrement transformé. En plus de deux piscines, il compte un nouveau dojo pour la pratique du judo. L’inauguration du nouveau complexe se tient en présence de nombreux invités.

° Les fêtes agricoles de Boucherville plongent le Vieux-Boucherville dans une atmosphère d’autrefois. Musique, défilé, foire alimentaire, démonstration de métiers anciens et cérémonie d’intronisation des chevaliers du Goûte-Boudin confèrent à cette activité des fêtes du 350e une saveur particulière.

° L’organisme Environnement Jeunesse attribue une mention spéciale au cégep Édouard-Montpetit pour la gestion des matières résiduelles au collège.

° Entrée en service de la deuxième caserne de pompiers située rue D’Avaugour, près du centre commercial les Promenades Montarville.

° La Ville annonce la construction d’un deuxième stationnement incitatif sur le boulevard de Montarville à la sortie de la route 132, du côté de la rue Samuel-De Champlain. Ouverture prévue à l’automne 2018.

° La Direction de la protection de la jeunesse indique que les signalements ont connu une hausse de 10% en Montérégie au cours de la dernière année.

Octobre

° La Fraternité des policiers de Longueuil s’entend avec la Ville pour entériner une nouvelle convention de travail de sept ans qui couvre la période de 2016 à 2022. Les deux parties trouvent également un terrain d’entente sur le régime de retraite des policiers. Des hausses salariales de 2% par année sont prévues ainsi que des ajustements de la rémunération en fonction du marché.

° Mgr Lionel Gendron devient le nouveau président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Il succède à Mgr Douglas Crosby, évêque de Hamilton qui a terminé son mandat.

° Québec renouvelle une entente de trois ans par laquelle la Ville de Longueuil se voit attribuer une subvention de 331 700 $ comme soutien à des projets culturels.

° Le Duathlon-Triathlon de Boucherville attire 880 participants de tous les âges. L’événement se veut non seulement sportif, mais aussi caritatif. Les recettes de la journée sont partagées entre trois organismes humanitaires locaux : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Jeanne-Crevier et la Fondation Source Bleue.

° N’ayant pas d’adversaire aux élections municipales, deux candidates au poste de conseillère municipale, Josée Bissonnette et Magalie Queval, sont élues par acclamation.

° Quelque 1050 coureurs participent au Demi-Marathon de Longueuil malgré la pluie. Plus de la moitié des personnes inscrites sont des résidents de Longueuil. Le peloton prend le départ au parc Michel-Chartrand.

° La cavalière Sarah Caron, de Boucherville, remporte une médaille d’or en chasse adulte à la finale interrégionale des Jeux équestres du Québec.

° La Société du patrimoine de Boucherville souligne l’héritage des clercs de Saint-Viateur à Boucherville en apposant une plaque commémorative à l’avant de l’ancien collège du Sacré-Cœur, devenu l’école orientante l’Impact.

° La Corporation des fêtes 2017 organise une soirée en hommage aux premières entreprises qui se sont établies dans le parc industriel de Boucherville.

° Le pompier Dominic Cyr, du SSIAL, reçoit la Médaille pour acte méritoire. Il porte secours à un bambin lors d’un incendie et lui sauve la vie.

° Le cégep Édouard-Montpetit souligne son 50e anniversaire d’existence.

° L’ancien poste de police à Boucherville subira des transformations majeures. L’édifice situé sur le chemin du Lac deviendra un centre de formation du personnel du SPAL.

Novembre

° Le pianiste Charles Richard-Hamelin livre une prestation remarquable au concert de l’Orchestre de chambre de l’OSDL présenté à l’église Sainte-Famille. Pour cette soirée, le musicien interprète avec brio le Concerto pour piano no 1 en mi mineur de Chopin.

° Après avoir subi une infiltration d’eau, le Centre de la petite enfance Ses Amis doit entreprendre des travaux de décontamination. Une subvention de 88 M$ lui est accordée.

° Le Club des petits déjeuners dont le siège social est établi à Boucherville souligne son 23e anniversaire. Cet organisme fournit le premier repas de la journée à quelque 500 000 élèves de 1598 écoles partout au pays.

° L’Équipe Option Citoyens remporte une éclatante victoire aux élections municipales. Les électeurs choisissent de reporter au pouvoir le maire Jean Martel qui obtient 89,5% de l’appui populaire à la mairie. Tous ses candidats aux postes de conseiller sont également élus avec de confortables majorités. Le taux de participation à ces élections s’élève à 46,8%. Ce sera un troisième mandat pour M. Martel.

° À Longueuil, la mairesse Sylvie Parent est élue avec une majorité très mince, 118 voix pour être précis. Seulement cinq de ses candidats réussissent à se faire élire à ses côtés. Les élus de l’équipe Longueuil Citoyens forment l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

° La clinique médicale Pierre-Boucher, à Longueuil, devient une super-clinique. Il s’agit de la troisième de ce type en Montérégie.

° Ginette Reno reçoit la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale avec quatre autres personnalités connues.

° La Ville de Longueuil vend un terrain dans la zone aéroportuaire de Saint-Hubert à la brasserie Molson Coors. La compagnie brassicole y installera son usine, un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. La transaction inclut une réduction de taxes foncières d’une valeur globale de 14,9 M$ pour cinq ans.

° L’éditeur de La Relève, Charles Desmarteau et le publicitaire Alain Tardy animent une soirée relatant une cinquantaine d’années de présence journalistique à Boucherville devant une assistance de 150 personnes rassemblées au centre multifonctionnel. Les deux coanimateurs de la rencontre effectuent un survol des principaux sujets ayant fait la manchette à Boucherville au cours des années ’60 à aujourd’hui.

° Le parc des Îles-de-Boucherville reçoit un prix international d’architecture pour le concept et la réalisation de son nouveau centre de services.

° Une jeune Bouchervilloise âgée de 18 ans, Anne-Catherine Chouinard, reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles pour son engagement durant ses études au programme international, au collège Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Lambert.

° La 5e édition du Défi des pères Noël attire près de 600 participants à Boucherville. Cette activité-bénéfice au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher rapporte 26 000 $.

Décembre

° Le bâtiment qui abrite le Centre d’action bénévole dans le Vieux-Boucherville aura une nouvelle vocation; il servira à la Légion royale canadienne et aux groupes scouts. Ce changement sera effectué après le déménagement du CAB à l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys, possiblement à la fin de 2018.

° Québec annonce un investissement de 28,2 M$ pour ajouter 22 ambulances dans différentes régions de la province. Trois de ces nouveaux véhicules seront utilisés à Longueuil.

° La traditionnelle Grande guignolée des médias reçoit une fois de plus une réponse positive du public. Les recettes oscillent autour de 195 000 $.

° La première fin de semaine d’Opération Nez rouge a été occupée : les bénévoles ont reconduit à la maison 126 automobilistes qui avaient fait appel à ce service.

° Près de 80 familles membres de Leucan Montérégie participent à une fête de Noël à Boucherville pour créer des liens et trouver du réconfort.

° Près de 1200 visiteurs participent à la quatrième édition du salon Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes à l’école secondaire de Mortagne.

° La ligue de hocker Champtôme fête ses 50 ans d’existence.

° L’administration Martel décrète un gel de taxes foncières au secteur résidentiel pour la 5e fois en six ans. Le budget 2018 affiche des dépenses de 114,3 M$, en hausse de 4,3%.

° La Ville de Longueuil gèle également le compte de taxes pour 2018. Le budget s’élève à 412 M$, en hausse de 2,6%.

° Beaucoup d’activités à l’approche des fêtes au Noël d’antan dans le Vieux-Boucherville. En complément, la Corporation des fêtes 2017 terminera sa programmation en présentant un spectacle allumé avec des artistes de cirque.

° Lancement d’une campagne de financement en vue d’ouvrir une maison Gilles-Carle à Boucherville en 2018.

