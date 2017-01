RÉTROSPECTIVE 2016 La revue de l’année – Juillet à décembre

Voici la deuxième partie de la rétrospective de l’année 2016, couvrant l’actualité municipale des mois de juillet à décembre inclusivement.

Juillet

° La Ville de Boucherville remet le prix Pierre-Boucher, la plus haute distinction de l’Ordre du mérite, au président de l’Assemblée nationale, le Bouchervillois Jacques Chagnon. La remise de ce prix se tient avant l’ouverture des festivités de la fête nationale, sur le parvis de l’église Sainte-Famille. En parallèle, trois organismes sociocommunautaires reçoivent le prix Louis-Lacoste pour leur engagement dans la communauté : le Centre d’action bénévole, la Maison de soins palliatifs Source Bleue et le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches.

° Le comité technique sur le transport ferroviaire de matières dangereuses dévoile son rapport : celui-ci contient une douzaine de recommandations visant à améliorer la sécurité sur le tracé de chemin de fer d’une centaine de kilomètres, entre Saint-Lambert et Sorel-Tracy. Les coprésidents du comité, la mairesse Caroline St-Hilaire et son homologie Serge Péloquin, de Sorel-Tracy, ont présenté certaines des recommandations au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, quelques jours auparavant.

° L’École de voile de Boucherville tient la finale régionale des Jeux du Québec en voile. Au total, neuf jeunes, dont huit de Boucherville, participent à l’une ou l’autre des deux courses d’une durée de 40 minutes.

° À sa dernière séance mensuelle avant les vacances estivales, la Commission scolaire des Patriotes dépose un budget équilibré de 336,5 M $ pour l’année scolaire 2016-2017.

° Le 6e Rendez-vous de la mairie présente un concert extérieur à Boucherville dans lequel les trois ténors Marc Hervieux, Bruno Pelletier et Maxime Landry chantent des airs classiques et populaires. La soirée se veut un hommage à la population de Boucherville.

° La Commission municipale du Québec conclut après enquête que le maire de Boucherville, Jean Martel, n’a commis aucun manquement à l’éthique relativement aux conflits d’intérêt du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Boucherville, lors de l’embauche de Roger Maisonneuve à la direction générale de la Ville, au printemps 2015.

° La Ville resserre sa réglementation relative aux animaux de compagnie. La municipalité interdit certaines catégories de chiens : bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American Bull-terrier, American Staffordshire Bull-terrier et tout chien issu de ces races ou de races croisées qui en possède les caractéristiques.

° Longueuil prévoit installer 24 nouvelles bornes de recharge rapide sur son territoire d’ici deux ans.

° La jeune auteure-compositrice-interprète Andie Duquette livre une performance énergique lors du spectacle initial de la série estivale Des airs d’été Desjardins à la Place de l’église.

° Le musée de la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil connaît une cure de rajeunissement. La paroisse soulignera ses 320 ans d’existence en 2018.

° Un ex-résident de Boucherville, Frédérik Lévesque, traverse le Canada à vélo en solitaire. Durant son odyssée, il amasse des dons pour Leucan.

° Une nouvelle série dramatique à être diffusée sur les ondes de Radio-Canada à l’hiver 2017 est tournée dans le Vieux-Boucherville.

Août

° Quatre jeunes de la Ville des Abymes, en Guadeloupe, effectuent un séjour à Boucherville. La Commission de jumelage de Boucherville a organisé leur venue dans la municipalité en étroite collaboration avec la Ville et la Maison des jeunes. Le voyage est décrit comme un séjour de découvertes en sport et en culture.

° Deux athlètes qui s’entraînent au Club d’aviron de Boucherville feront partie de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Rio. Pascal Lussier et Julien Bahin effectuent une quinzaine d’entraînements par semaine en vue de se tailler une place enviable aux épreuves à venir.

° La Bouchervilloise Julie Rhéaume effectue la traversée du Canada à vélo en 28 jours.

° La nageuse bouchervilloise Sandrine Mainville, participe aux Jeux de Rio. Elle remporte une médaille de bronze au 4 X 100 mètres style libre avec ses trois coéquipières.

° Le groupe d’athlètes de Boucherville participant à la51e finale des Jeux du Québec remporte six médailles.

° Un étudiant de l’École de technologies supérieures, le Bouchervillois Anthony Riendeau, participe avec ses collègues de classe à l’American Solar Challenge avec une voiture solaire. Le véhicule décroche la huitième place. L’équipe aura parcouru près de 8500 km en participant à cette compétition.

° L’homme fort François-Pierre Thibault, de Boucherville, remporte le concours Festi-Force à Saint-Jean-de-Matha. Il obtient le plus haut pointage dans les épreuves à relever : la poussée du camion, le soulevé de terre, les pierres d’Atlas, le trasport de la brouette et autres défis complémentaires.

° La première édition de l’Open de Boucherville, une compétition de volleyball de plage présenté au parc Pierre-Laporte, connaît un départ modeste mais reviendra en 2017.

° Quelque 12 000 personnes participent au tournoi de soccer Surboum du Club soccer de Boucherville durant une fin de semaine agréable.

Septembre

° Le conseil municipal confirme les intentions de la Ville de Boucherville d’acquérir l’ancienne école primaire Marguerite-Bourgeoys, voisine de l’église Sainte-Famille, afin de faire de ce bâtiment inoccupé une Maison du bénévolat. La transaction devra toutefois recevoir l’aval du ministre de l’Éducation. Si l’achat se confirme, trois organismes s’y installeront : le Centre d’action bénévole, le Centre des générations et le comité d’entraide de Boucherville.

° Changement de journée pour la tenue des séances mensuelles du conseil municipal : celles-ci se déroulent désormais le lundi plutôt que le mardi soir. Les dates exactes sont affichées sur le site de la Ville : boucherville.ca.

° À la rentrée, la Commission scolaire des Patriotes accueille près de 700 élèves de plus que l’an dernier, pour un total de 32 735 jeunes.

° Les joueurs de l’Impact rendent visite au Club de soccer de Boucherville. Près de 3000 fans leur réservent un accueil délirant au parc Pierre-Laporte. Une rencontre qui aura été la plus courue de l’année parmi les quatre visites extérieures de l’Impact.

° Développement économique Longueuil (DEL) choisit Julie Éthier comme nouvelle directrice générale. Celle-ci occupait ce poste par intérim depuis décembre 2015. Elle possède une dizaine d’années d’expérience comme gestionnaire.

° La troisième édition du 30 km de rives attire 1441 coureurs à Boucherville. Une participation record! Deux nouveaux records ont été établis par les coureurs à la course du 30 km : 1 h 37 chez les hommes et 2 h chez les femmes.

° Le programme sport-études de l’école secondaire de Mortagne accueille ses premiers élèves en escrime. Une formation spécialisée pour la pratique de cette discipline est mise sur pied à la suite de demandes de parents d’adolescents qui fréquentent un club d’escrime de la Rive-Sud.

° La Ville de Boucherville inaugure un parcours de neuf paniers de disc-golf au parc de la Rivière-aux-Pins. Ce jeu consiste à lancer un disque en direction d’un panier situé à une distance variant de 90 à 90 m de la position de départ du joueur.

° Le ministère de la Santé recense plus de 1000 cas de coqueluche depuis le début de 2016, une situation préoccupante.

° Une délégation des Abymes, en Guadeloupe, ville jumelée à Boucherville, effecture une visite dans la municipalité. Les visiteurs participent à des réunions de travail au cours desquelles les discussions portent sur des propositions d’activités auxquelles les délégations abymiennes pourraient participer en 2017.

° La championne olympique Sandrine Mainville reçoit le prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite. L’athlète de 24 ans a remporté une médaille de bronze avec ses coéquipières à l’épreuve du relais féminin 4 X 100 m en nage libre aux Jeux de Rio.

Octobre

° Le conseil d’agglomération adopte son programme triennal d’immobilisations plus tôt qu’à l’habitude. Au total, 74 M $ seront investis dans des projets touchant différents services, notamment les infrastructures de la gestion de l’eau, un nouveau réservoir d’eau potable, l’entretien et la construction de bâtiments et l’aménagement de deux nouvelles casernes de pompiers.

° À l’instar de plusieurs autres municipalités du Québec et comme l’a fait auparavant l’UMQ, la Ville de Boucherville demande le retrait du projet de loi 106 qui porte sur les hydrocarbures. Ce projet législatif prévoit le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé sur un territoire municipal lorsque ce dernier est effectué à des fins d’exploration, de productino et de stockage des hydrocarbures.

° Le directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil, Denis Desroches, quittera son poste à la fin de l’année. Il met un terme à sa carrière avoir 33 ans de service dans le domaine policier.

° L’ex-animateur sportif Lionel Duval, résident de Boucherville, s’éteint à l’âge de 83 ans au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Il avait pris sa retraite à l’âge de 60 ans, en 1993.

° Le Duathlon de Boucherville attire 578 participants à sa première édition. Les recettes de l’activité sont remises à deux organismes humanitaires, le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches et la Maisons de soins palliatifs Source Bleue.

° Nature-Action Québec inaugure un nouveau sentier de 1,3 km au boisé Du Tremblay, à Boucherville. Les amateurs de raquette peuvent y circuler durant l’hiver.

° La Société d’horticulture et d’environnement de Boucherville souligne ses 20 ans d’existence lors d’une soirée regroupant ses membres.

° Après avoir participé à des marathons sur tous les continents, le Bouchervillois Michel Robitaille, un ingénieur de 51 ans, accède au Marathon Grand Slam Club.

° Durant les travaux de réaménagement de la Place de l’église, une équipe d’archéologues vérifie le contenu du sol afin de voir s’il s’y trouve ds vestiges du passé. Des vestiges d’une canalisation d’égout en pierre sont découverts.

° À la suite d’une entente de partenariat d’un million de dollars sur 20 ans, le centre Gilles-Chabot change d’appellation et devient le Complexe sportif Duval Auto.

° Un rapport publié par Transports Québec stipule que le radar photo situé sur l’autoroute 20 à la hauteur de Boucherville est l’un des 10 appareils de ce genre les plus payants pour l’État québécois. Il distribue en moyenne plus de 5500$ de contraventions au quotidien.

° Fin des travaux de réaménagement entourant l’hôtel de ville de Boucherville. Durant l’année, la municipalité a investi 1,2 M $ pour remettre au goût du jour le pourtour de l’édifice.

° La Corporation des fêtes 2017 invite les citoyens à illuminer l’extérieur de leur propriété aux couleurs bleu, blanc et or durant les fêtes. Il s’agit des couleurs symboliques des festivités du 350e anniversaire de Boucherville.

° Boucherville s’attend à un surplus budgétaire de près de 3 M $ à la fin de l’année. Le budget 2017 sera adopté le 12 décembre.

° La Légion royale canadienne célèbre à son tour son 20e anniversaire lors d’une soirée réunissant plus de 125 personnes à la salle paroissiale Sainte-Famille.

° Une nouvelle microbrasserie ouvre ses portes à Boucherville. La Brasserie New Deal lance trois bières fabriquées à partir de produits biologiques. L’entreprise crée une dizaine d’emplois.

Novembre

° DEL et le technopôle IVÉO remettent une aide financière à six entreprises établies sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Chaque une de ces compagnies reçoit 50 000 $ pour réaliser des projets en lien avec le transport intelligent et durable.

° Dans sa stratégie de lutte contre l’agrile du frêne, la Ville de Boucherville procède à l’abattage de 200 arbres. La moitié d’entre eux sont situés en périphérie du Boisé-su-Pays-Brûlé. Cet abattage a été rendu nécessaire afin de ralentir l’infestation et de limiter les risques associés à une mortalité rapide des arbres.

° La Ville de Longueuil inaugure la sculpture en hommage à Michel-Chartrand au parc du même nom. Il s’agit d’une oeuvre colossale de l’artiste Armand Vaillancourt. Elle est composée de 20 plaques d’acier de 24 tonnes chacune, d’une hauteur de 10 mètres.

° La commission d’enquête du BAPE demande à la Ville de Boucherville de revoir son projet de stabilisation de berge et de réparation de structures de soutènement en bordure du fleuve afin de réduire certains impacts. Cinq mémoires avaient été déposés lors des audiences publiques sur ce projet. Les commissaires ont jugé que les travaux planifiés dans le secteur du Vieux-Boucherville perpétueraient l’artificialisation des rives tandis que la strate arbustive et la presque totalité de la strate arborescente seraient détruites dans le secteur de la piste cyclable La Riveraine.

° Le Carrefour Jeunesse emploi de Marguerite-d’Youville tient une rencontre pour fêter ses 20 ans d’existence. Au cours de cette même journée, les responsables procèdent au lancement de la 10e édition du concours Vocation en art.

° Le fondateur du Groupe de partage pour hommes de la Montérégie, Normand Legros, décède à l’âge de 76 ans. Il avait fondé cet organisme en 1999.

° La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville présente les deux personnes qui camperont Pierre Boucher et Jeanne Crevier durant les festivités du 350e anniversaire de Boucherville. Il s’agit de François Desmarais, un enseignant en histoire à l’école De Mortagne et Lucie Lavoie, une psychoéducatrice dans trois établissements scolaires locaux. Le duo forme un vrai couple dans la vie.

° Deux élèves de Boucherville font partie des concurrents retenus pour participer à l’émission La Voix Junior : Emy Rayes et Rafaël Dolan-Bachand.

° La Ville de Longueuil met en place un système d’alerte pour les situations d’urgence. Les citoyens pourront être rejoints rapidement avec un outil de communication qui envoie un message vocal ou une messagerie texte. Les citoyens doivent s’y inscrire.

° Le Défi des pères Noël, une activité de financement au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, se déroule sous la pluie. Malgré cet inconvénient, près de 500 personnes y participent. Au terme de la journée, le bénéfice net atteint près de 15 000 $.

Décembre

° Un magazine américain axé sur le transport désigne le Groupe Robert la compagnie canadienne de transport par camion la plus verte au pays.

° Le fabricant pharmaceutique Sandoz, établi dans le parc industriel de Boucherville, annonce qu’il procédera à la mise à pied de 33 employés en janvier. Quelque 170 employés seront en congé non payé pour une période variant entre une et trois semaines au début janvier.

° La présidente du Groupe Simoneau, Nancy Simoneau, remporte la catégorie Entrepreneure, grande entreprise de la région de la Montérégie, au gala Prix Femmes d’affaires du Québec.

° La Ville de Longueuil dépose son budget 2017 au montant de 402 M $. Les propriétaires du secteur résidentiel recevront une hausse de 0,5% sur leur prochain compte de taxes municipales.

° Le conseil d’agglomération nomme Fady Dagher nouveau directeur du Service de police de Longueuil. M. Dagher succède à Denis Desroches qui, lui, a choisi le chemin de la retraite.

° Le Cégep Édouard-Montpetit se retrouve parmi les dix premiers collèges en matière de recherche et de développement au Canada, selon un classement du magazine Research Colleges 2016.

° La générosité est au rendez-vous une fois de plus à la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud. L’activité permet de recueillir 220 000 $ en argent. Mission accomplie, indiquent les organisateurs.

° Le budget de l’agglomération de Longueuil connaît une hausse de 6,4 M $ en 2017, passant à 342 M $.

° À la suite de deux démarches de consultation publique, la Commission scolaire des Patriotes apporte des modifications à sa politique d’admission et d’inscription des élèves et modifie son plan de répartition pour les élèves de trois écoles primaires de Boucherville.

° Au tour de Boucherville d’adopter son budget 2017. Le conseil municipal décrète un quatrième gel de taxes résidentielles en cinq ans. Du côté du secteur commercial et industriel, le compte de taxes sera en hausse de 1%.

° Les festivités du Noël d’antan se déroulent dans une ambiance enjouée à la Place de l’église à l’occasion de la 10e édition de cet événement.

° Le Groupe Maurice amorce la construction d’un immeuble réservé aux personnes à la retraite à Boucherville. Ce projet qui requiert un investissement de 60 M $ comportera 340 unités de logement sur quatre étages. L’immeuble accueillera ses premiers résidents à l’automne 2018.

° À une semaine de Noël, le comité d’entraide de Boucherville distribue 185 paniers de Noël à des familles dans le besoin.