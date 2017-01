RÉTROSPECTIVE 2016 La revue de l’année – janvier à juin

L’année 2017 sera sans doute palpitante avec la série d’activités qui se préparent pour souligner le 350e anniversaire d’existence de la Ville de Boucherville. Avant d’amorcer ce virage, il est temps de jeter un dernier coup d’œil sur les principales actualités locales qui ont marqué les six premiers mois de 2016.

Janvier

° À la suite du décès de l’ancien maire Yvon Julien survenu en décembre 2015, la Ville de Boucherville tient une cérémonie en hommage au disparu. M. Julien avait été maire de 1973 à 1978 en plus d’avoir siégé comme conseiller municipal de 1970 à 1973. À l’été 2014, la municipalité lui avait décerné le Prix Pierre-Boucher de l’Ordre du mérite pour ses nombreuses réalisations durant son parcours politique. Cet ex-premier magistrat aura été une source d’inspiration pour plusieurs. La Ville a progressé sur plusieurs plans durant son mandat à la mairie.

° Opération Nez rouge a réalisé 1911 raccompagnements durant la période des fêtes. Il s’agit d’un nouveau record pour la région. Tout près de 1700 bénévoles se sont relayés durant les quatre semaines pendant lesquelles ce service a été offert à la population. Les dons des utilisateurs ont totalisé plus de 42 000 $, encore là un autre record!

° La jeune patineuse bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha, de Saint-Hubert, participent aux Jeux olympiques de la jeunesse, des compétitions réservées aux athlètes âgés de 15 à 18 ans dont le déroulement a lieu à Lillehammer à la mi-février. Marjorie et Zachary sont les seuls représentants du Canada en danse sur glace à ces épreuves internationales.

° Après avoir été élu comme député fédéral en octobre 2015, le député Xavier Barsalou Duval installe son bureau de circonscription à Varennes. Sur la carte électorale fédérale, la Ville de Boucherville fait désormais partie de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, représentée par M. Barsalou Duval.

° Lors de la dernière consultation budgétaire, la Ville de Boucherville retient une vingtaine de projets pour lesquels elle remet une aide financière à des organismes locaux. Un budget total de 271 000 $ est accordé pour ce soutien.

° Originaire de Boucherville, le cycliste Dominique Rollin annonce qu’il se retire de la compétition professionnelle.

Février

° Dans la foulée de la préparation des fêtes commémoratives de Boucherville prévues en 2017, l’organisme responsable des festivités annonce qu’il a donné l’aval à 64 projets diversifiés. Ces projets, pour tous les groupes d’âge, se veulent la réalisation d’initiatives provenant de citoyens, d’organismes et d’idées soumises par la Corporation des fêtes 2017. Des donations de legs à la Ville de Boucherville en font également partie. Sur le plan financier, les résultats sont encourageants puisque la Corporation a amassé 1,9 M$ sur un objectif de 2,3 M$.

° Le Groupe Colabor dont le siège social est établi à Boucherville annonce la suppression de 120 emplois, c’est-à-dire 8% de ses effectifs. Un plan de rationalisation vise à centraliser et consolider un certain nombre d’activités au siège social de l’entreprise ou à celui de ses divisions.

° RONA passe aux mains du géant américain Lowe’s, une multinationale qui possède 1845 magasins de rénovation en Amérique du Nord. La transaction atteint 3,2 milliards de dollars. Par cette acquisition, la société américaine fait son entrée sur le marché québécois. Elle s’engage à maintenir le siège social des activités canadiennes de RONA à Boucherville.

° Une centaine de personnes prennent part au souper 20e anniversaire du Centre des générations de Boucherville. Cet organisme communautaire remet à cette occasion des dons totalisant 120 000 $ à 14 autres regroupements locaux.

° En sport, Boucherville accueille la finale régionale des Jeux du Québec en gymnastique. Le club de gymnastique sera l’hôte des compétitions à ses locaux du centre multifonctionnel. Près de 500 jeunes filles âgées de 6 à 16 ans participent à cette rencontre de deux jours.

° Transport 2000 remet le prix Guy-Chartrand, catégorie action et mobilisation des usagers, à Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté sur le CA du Réseau de transport de Longueuil, pour sa contribution pour un transport collectif juste et équitable pour tous.

° La Communauté métropolitaine de Montréal accorde une subvention de 10 M$ pour le prolongement du lien cyclable et piétonnier entre Longueuil et Boucherville. Un nouveau tronçon longera le fleuve afin d’unir la Promenade René-Lévesque jusqu’au Club d’Aviron de Boucherville, en longeant le bord de l’eau. Le projet s’inscrit dans la réalisation du sentier cyclable et pédestre qui prend son départ à Oka et se termine à Mont-St-Hilaire, un parcours de 140 km.

Mars

° Après avoir siégé durant six ans à l’hôtel de ville, la conseillère municipale Alexandra Capone quitte la vie politique pour des raisons d’ordre personnel, d’ordre familial et de santé. Dans l’attente d’une élection partielle à venir, le conseiller municipal Raouf Absi assumera l’intérim pour ce qui est de faire le suivi des dossiers relatifs au district 3 que représentait Mme Capone.

° Une plaque commémorative est installée à l’église Sainte-Famille, un don des Filles d’Isabelle. Y figurent les noms de 336 personnes ayant été inhumées dans la crypte sous l’église entre l’hiver 1671 et l’automne 1957.

° Auteure-compositrice-interprète, la Bouchervilloise Geneviève Binette lance un nouvel album regroupant onze de ses récentes chansons. Un lancement officiel se tient au Lion d’or à la fin du mois. La jeune musicienne interprète son nouveau matériel en compagnie de huit musiciens.

° Le ministère des Transports planifie la construction du pont de la rue de l’île Charron, près de l’entrée du pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine pour 2017.Un rapport d’inspection effectué en décembre 2015 fait voir des déficiences qui requièrent un remplacement de la structure de béton sur laquelle circulent plus de 2000 véhicules au quotidien.

° La Ville de Boucherville intègre désormais le concept de ceinture verte et bleue dans ses planifications et accorde son appui à l’implantation de la Ceinture verte du Grand Montréal.

° Après la démission de la conseillère municipale Alexandra Capone, une élection partielle se prépare dans le district 3 le 19 juin. La commissaire scolaire Josée Bissonnette, candidate de l’équipe Option Citoyens, se présente contre la candidate indépendante Monique Reeves.

° Trois organismes sportifs locaux mettent leurs efforts en commun afin de préparer un premier duathlon caritatif à l’automne. Les recettes de cette compétition seront versées à parts égales entre le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches et la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

° L’ex-candidat du Parti Vert aux élections fédérales, JiCi Lauzon devient porte-parole de la Fondation des amis de la CASA. Cet organisme se donne pour mission d’amasser des fonds au profit d’Hébergement La CASA Bernard-Hubert qui vient en aide à des hommes en difficulté et sans-abri à la recherche d’une plus grande autonomie et désireux de se sortir de l’itinérance.

° La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville offrira une fontaine à la Ville en 2017. Cette structure sera installée dans le bassin d’eau situé derrière le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. L’inauguration de ce don est prévue en août 2017.

Avril

° Une cinquantaine de citoyens assistent à une soirée d’information du BAPE. La rencontre visait à décrire le projet de réfection du mur de soutènement qui longe le boulevard Marie-Victorin et la stabilisation de la berge vis-à-vis un secteur de la piste cyclable La Riveraine, du côté est de la municipalité. Les travaux sont estimés à 7,8 M$ au total.

° Une nouvelle œuvre d’art à la fois historique et moderne est dévoilée à la bibliothèque municipale de Boucherville. L’artiste professionnel Benoît Desfossés et un étudiant de niveau collégial, Jonathan Déry, ont uni leurs talents pour produire cette murale intitulée Boucherville, une épopée!

° Le Réseau de transport de Longueuil annonce la nomination de Michel Veilleux à la direction générale de l’organisme. Celui-ci était directeur général adjoint au développement durable de la Ville de Longueuil depuis l’automne 2014. Auparavant, il a travaillé à la Société de transport de Montréal et à l’Agence métropolitaine de transport.

° Le Club de lecture de Boucherville célèbre ses 20 ans lors d’une soirée à la bibliothèque municipale.

° La pianiste bouchervilloise Lysandre Ménard et le violoncelliste Stéphane Tétreault offrent une soirée musicale remplie d’émotion, de grâce et de finesse lors du concert-bénéfice annuel de la Société du patrimoine de Boucherville à l’église Sainte-Famille.

°La Ville de Boucherville procède au lancement d’une vaste campagne visant à mieux faire connaître le bénévolat dans la communauté avec le concours du Centre d’action bénévole. Ce coup d’envoi se tient à l’occasion de la semaine de l’action bénévole.

° À neuf mois du début des festivités qui souligneront le 350e anniversaire de fondation de Boucherville, la compagnie de transport par camion Groupe Robert devient le principal partenaire de la Corporation des fêtes 2017. Cette entreprise a établi son siège social à Boucherville en 1986.

° Le Centre d’action bénévole décerne le prix Benoît-Signori à quatre bénévoles : Monic Bouchard, Denise Matton, Francine Ste-Marie et Agathe Trépanier. Lors de sa soirée reconnaissance, il remet également le prix Rachel-Luc à Claude-André Bonin, un bénévole depuis 20016.

° L’Hôpital Pierre-Boucher inaugure un nouvel appareil de fluoroscopie à son département d’imagerie. Cet équipement permet à un radiologue de visualiser un organe ou une structure osseuse en vidéo. La Fondation Hôpital Pierre-Boucher a versé 400 000 $ pour cette installation dont le coût global s’est élevé à 1,1 M$.

° Boucherville a connu une baisse de la criminalité de 15% en 2015, selon le plus récent rapport du Service de la sécurité publique de l’agglomération de Longueuil. La municipalité demeure la ville ayant le plus bas taux dans l’agglomération avec 1078 infractions contre 1270 en 2014.

Mai

° La Ville de Boucherville instaure une nouvelle règle : il est désormais interdit de fumer ou de vapoter dans les aires de jeux et les terrains sportifs de la municipalité. Cette interdiction s’étend dans un rayon de neuf mètres des aires de jeux. La mesure s’inscrit dans la lutte au tabagisme. Près de 20% des cancers au Québec sont liés au tabac.

° L’activité de marche Je bouge avec mon doc! se joint à la Vélo-fête de la famille. Les professionnels de la santé du milieu convient les personnes sédentaires à marcher avec eux dans le secteur du centre multifonctionnel.

° Le Centre de yoga de Boucherville accueille une centaine de personnes à sa soirée 25e anniversaire qui se tient au centre multifonctionnel. Un hommage est rendu à la fondatrice de cet organisme, Madeleine Dufour, décrite comme l’âme dirigeante du centre.

° Pour la troisième année consécutive, les élèves de l’école orientante l’Impact lancent un CD, un projet collectif de chansons. Quatre élèves se produisent sur scène pour interpréter des extraits du disque devant leurs collègues de classe et leurs proches.

° Benoit Lazure devient le nouveau directeur général du centre Gilles-Chabot. Il avait déjà occupé ce même poste de 1995 à 2007.

° Constatant la popularité grandissante de la marche et du jogging, la Ville de Boucherville trace trois parcours dans autant de secteurs pour la pratique de ces disciplines. Les trajets sont reliés entre eux pour les amateurs de plus longues distances. L’initiative de cette démarche revient aux membres du comité MADA.

° À l’occasion du 250e anniversaire de la maison Louis-H.-La Fontaine, une exposition élaborée sur l’histoire de cette demeure ancestrale est présentée. Celle-ci est présentée jusqu’au 16 octobre.

° Le comité Accueil Boucherville lance une campagne de financement en vue d’accueillir une famille de réfugiés syriens dans la communauté bouchervilloise. Les sommes recueillies permettront de parrainer cette famille durant une année complète. Accueil Boucherville s’est associé au Centre des générations pour la réalisation de cette démarche.

° Activité de financement annuelle, la 7e édition de la Marche pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue attire 750 participants. Résultat : des recettes de plus de 185 000 $ recueillies.

° La Commission scolaire des Patriotes annonce des travaux de réfection dans cinq écoles de Boucherville au cours de l’été. Ceux-ci totalisent des investissements de 1,64 M$.

°Aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, reçoit le prix Francine Ruest-Jutras, remis à une élue municipale s’étant démarquée par son excellence et son leadership sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

° La présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot, remet un don personnel de 25 000 $ à cet organisme afin de contribuer à la réalisation des événements et legs prévus en 2017.

° Poursuivant sa lutte contre l’agrile du frêne pour la troisième année consécutive, la Ville de Boucherville investit 86 000 $ dans le traitement des arbres.

° Environ 350 écoliers de 4e à 6e année participent à la plantation d’une haie d’honneur de 350 arbres au jardin collectif intermunicipal. L’initiative de ce projet relève de l’organisme Environnement Nature Boucherville. La Corporation des fêtes 2017 prévoit inaugurer ce legs au printemps 2017.

° Le conseiller municipal délaisse l’équipe du maire Jean Martel. Il terminera son mandat comme indépendant.

° Lors du dépôt de l’exercice financier 2015, la Ville de Boucherville dégage un surplus de 7 M$ et réduit la dette de la Ville.

° Un nouveau centre de services sera construit au parc des Îles-de-Boucherville, un projet de 3,4 M$. Les travaux devraient s’amorcer au cours de l’automne.

° Au premier marathon de Longueuil, plus de 3000 participants s’inscrivent.

° Le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon décerne des médailles honorifiques à deux Bouchervillois impliqués dans la communauté, Roger Renaud, actif au sein de Création Ciné-Vidéo de Boucherville et Pierre Toupin, président de la Commission des aînés.

° Quatre élèves du programme sport-études à l’école De Mortagne se distinguent au tournoi provincial des jeunes Louis-Cyr d’haltérophilie : Catherine Dubé, Laurianne Laplante, Simon Vaillancourt et Claudie Vaillancourt. Cette dernière devient la meilleure haltérophile de moins de 16 ans au Québec, toutes catégories confondues.

Juin

° La première édition de Je bouge avec mon doc! attire près de 500 participants de tout groupe d’âge à Boucherville. L’activité s’inscrivait dans la journée de la Vélo-fête de la famille.

° Environ 500 cyclistes entreprennent une randonnée dans les rues de Boucherville à l’occasion de la Vélo-fête. Le parcours s’étendant sur neuf kilomètres.

° Unique représentation du Festival Classica à Boucherville, un concert sous la direction du chef français Jean-Claude Malgoire fait salle comble à l’église Sainte-Famille. Au programme : La Petite messe solennelle, de Rossini.

° Transports Québec annonce qu’il procédera à la réfection du viaduc du boulevard De Montarville à la hauteur de la route 132. La Ville de Boucherville aura la responsabilité de remplacer les systèmes d’éclairage et de refaire les trottoirs en plus de voir aux travaux d’asphaltage et de marquage qui seront à refaire.

° Le directeur de santé publique de la Montérégie, Dr Jean Rodrigue, reçoit le Prix Reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle à Québec. Dr Rodrigue dirige les destinées de la direction de santé publique depuis 2014.

° Le projet d’agrandissement de l’Hôtel Mortagne se met en branle. Les travaux comprennent l’ajout de 70 chambres, quatre salles de réception supplémentaires, un spa urbain et un deuxième restaurant haut de gamme. L’entreprise investit 7 M$ dans ce projet d’envergure.

° La 11e édition du Relais pour la vie permet d’amasser près de 110 000 $ pour la recherche contre le cancer. Quelque 280 personnes participent à cet événement au parc Vincent-d’Indy.

° Josée Bissonnette remporte l’élection partielle dans le district 3 avec une majorité de 331 voix contre son adversaire Monique Reeves. Mme Bissonnette obtient 76,4% de l’appui populaire. Au total, 3893 électeurs se sont rendus aux urnes.