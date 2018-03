La retraite attendra au moins un an pour Charles Hamelin

Crédit photo : Getty Images

Il semblerait qu’il y avait encore pas mal de diesel dans la « locomotive de Sainte-Julie » puisque Charles Hamelin a annoncé le 14 mars dernier qu’il ne prendra pas sa retraite avant au moins un an.

Celui qui aura 34 ans le mois prochain avait dit qu’il accrocherait ses patins au terme des Championnats mondiaux de patinage de vitesse sur courte piste disputés à Montréal, mais il est revenu récemment sur sa décision.

À son retour des Jeux olympiques de PyeongChang en Corée du Sud, l’athlète a recommencé à patiner à l’aréna Maurice-Richard et il a alors pris conscience qu’il avait encore le « feu », réalisant certains de ses meilleurs temps à vie! De plus, il ne voulait pas avoir de regrets et prendre sa retraite trop tôt, l’amenant à remettre son choix en question.

Il en a fait part à son frère cadet François, son père Yves, son entraîneur Derrick Campbell ainsi qu’à ses amis et personne n’a été surpris qu’il veuille continuer la compétition. Le Julievillois a dit vouloir se rendre au moins jusqu’à la fin de la saison 2019 et, après, il ne dit pas non à une autre année; il verra à ce moment.

Séparation après 10 ans ensemble

Le patineur de vitesse a monopolisé l’actualité ces dernières semaines en raison de sa participation de ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques; de la médaille de bronze au relais qui lui a permis de rejoindre Marc Gagnon et François-Louis Tremblay à titre d’athlètes masculins canadiens les plus médaillés des Jeux d’hiver; de l’annonce et le report de sa retraite; ainsi que sa séparation avec Marianne St-Gelais après 10 ans de relation.

Rappelons que le couple a pris tout le monde par surprise le 8 mars dernier alors qu’ils ont publié sur leur compte Facebook respectif un court message annonçant leur rupture.

« C’est avec une boule d’émotions au ventre que nous annonçons que nous avons récemment mis un terme à notre relation amoureuse. Après avoir partagé 10 ans de nos vies ensemble et vécu de grands moments personnels et sportifs, nous restons en très bons termes. Bien que cette décision puisse surprendre et paraître subite, soyez assurés qu’elle a été bien réfléchie, et prise d’un commun accord. Cette décision demeure chargée d’émotions pour nous et nos proches. »

Ils avaient également demandé le respect des amateurs et des médias, à qui ils ne désiraient pas donner d’entrevue afin de se préparer adéquatement en vue des Championnats du monde disputés à Montréal.

Si Charles Hamelin a changé d’idée par rapport à son arrêt de la compétition, il semble bien que ce ne soit pas le cas au sujet de sa séparation. Quant à Marianne St-Gelais, 28 ans, elle prendra bel et bien sa retraite au terme de la compétition internationale, tout comme François Hamelin, qui pourra notamment se consacrer à son rôle de nouveau papa.