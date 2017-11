Pour un retour sécuritaire à la maison : Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu!

Crédit photo : Courtoisie

Pour un retour sécuritaire à la maison lors des festivités entourant le temps des Fêtes, n’oubliez pas de penser à Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu qui reprend la route jusqu’au 31 décembre prochain. Le maître d’œuvre derrière cet événement annuel est une fois de plus le Club optimiste de McMasterville qui soutient la cause pour une 13e année consécutive. Rappelons que le territoire desservi par l’organisme comprend notamment les municipalités de Sainte-Julie et Saint-Amable.

L’ONR Vallée-du-Richelieu vous propose donc de planifier votre retour à la maison en composant le 450 467-4011 ou le 1 866-DESJARDINS. Les raccompagnements pourront s’effectuer du vendredi 1er décembre au samedi 2; du jeudi 7 au samedi 9 décembre; du jeudi 14 au samedi 16 décembre; du jeudi 21 au lundi 25 décembre et du jeudi 28 au dimanche 31 décembre.

Il faut savoir que le travail des nombreux bénévoles permettra d’amasser des fonds pour le Club optimiste de McMasterville qui pourra par la suite les redistribuer aux organismes de la région qui œuvrent auprès des jeunes.

En terminant, rappelons que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rappelé que l’Opération Nez rouge est l’un des facteurs qui ont permis de changer les mentalités par rapport aux habitudes de conduite avec les facultés affaiblies. À preuve, au début des années 1980, on déplorait plus de 800 décès sur les routes du Québec annuellement, alors qu’on en compte quatre fois moins de nos jours!

Un appui technologique de taille pour les bénévoles et les utilisateurs

Pour les milliers de bénévoles qui s’impliquent chaque année durant la campagne Opération Nez rouge, il sera désormais encore plus facile et rapide de transmettre leur formulaire d’inscription. Si une nouvelle fonctionnalité ajoutée l’an dernier à l’application mobile Desjardins permet dorénavant de photographier son formulaire, celle-ci a été optimisée en vue de la 34e campagne. Rappelons que l’application permet également d’obtenir le temps d’attente pour 10 grands centres du Québec, le numéro de téléphone de sa centrale locale et de programmer une alerte pour planifier sa fin de soirée. Pour tous ceux qui désirent participer à l’Opération Nez rouge et vivre l’expérience de ce classique du temps des Fêtes, il est aussi possible de composer le 1 866 DESJARDINS ou de remplir un formulaire d’inscription bénévole à Operationnezrouge.com.