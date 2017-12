Rester loin des virus pendant le temps des Fêtes

En ce début du temps des Fêtes, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est tient à rappeler les mesures préventives contre la grippe et la gastro-entérite, les actions à prendre en cas d’apparition de symptômes et les ressources disponibles pour mieux y faire face.

Cette période, qui multiplie les rencontres et les échanges, est propice à la propagation des virus. Parmi les précautions habituelles aidant à diminuer cette transmission, rappelons notamment :

se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon;

tousser ou éternuer dans le pli du coude;

ne pas partager de verres et d’ustensiles;

rester à la maison en cas d’apparition de symptômes.

Chacun peut contribuer à empêcher la propagation des virus de la grippe et de la gastro-entérite par des mesures simples et concrètes. Il est essentiel de garder à l’esprit que ces petits gestes sont des moyens efficaces de se protéger, ainsi que les gens de notre entourage. Il est également recommandé, tout particulièrement aux personnes les plus vulnérables et à leurs proches, de se faire vacciner contre la grippe, si ce n’est pas encore fait, en vue de réduire les risques d’infections et de complications graves.

Faits en bref

Le Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec (www.sante.gouv.qc.ca) met à la disposition de la population de l’information lui permettant d’évaluer s’il est nécessaire de consulter et, le cas échéant, de trouver les ressources de première ligne disponibles, avec ou sans rendez-vous, à proximité de chez elle.

Pour les personnes en bonne santé, en cas de grippe ou de gastro-entérite, il est préférable de rester à la maison, de se reposer et de bien s’hydrater. Toutefois, il importe de surveiller l’évolution des symptômes. Cela est d’autant plus opportun pour ceux et celles qui font partie des catégories plus à risque.

Rappelons que la vaccination demeure la meilleure protection contre la grippe. Elle est sécuritaire et la majorité des réactions ressenties dans les heures qui suivent sont bénignes et de courte durée. Pour se faire vacciner, prendre rendez-vous sur le site santemevaccingrippe.com. Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez au 1 833 737-6606 (sans frais).

Le vaccin est disponible gratuitement pour les personnes faisant partie des groupes les plus vulnérables et leur entourage. Parmi les personnes appartenant aux groupes plus à risque, mentionnons par exemple, les enfants en bas âge, les personnes de 60 ans et plus et les personnes ayant une maladie chronique.

Le service gratuit Info Santé 8-1-1 demeure en activité pendant la période des fêtes comme le reste de l’année, soit 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Enfin, pour prévenir la multiplication des virus en milieux de soins, il faut éviter d’aller visiter un proche à l’hôpital ou en centre d’hébergement lorsqu’on présente des symptômes de la grippe ou de la gastro-entérite.

(Source : CISSS de la Montérégie-Est)