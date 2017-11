Reprise bientôt d’Opération Nez rouge sur la Rive-Sud

Les fêtards ayant célébré un peu plus que ce qui est permis dans les partys pourront encore une fois cette année faire appel au service d’Opération Nez rouge pour être reconduit à la maison en toute sécurité. Pour sa 34e campagne, Nez rouge a toutefois modifié ses journées de disponibilité. Le service sera accessible les 1er et 2 décembre, puis du 7 au 9 du même mois et à tous les jours entre le 13 et le 31 qui suivront.

Pour la deuxième année consécutive, le Club de natation Hippocampe de Saint-Hubert se voit confier la responsabilité de mener ce service gratuit de main de maître. Deux autres organismes de la région, le club Mustang de Boucherville et le club Élite de Longueuil le soutiendront dans cet engagement. L’ancienne championne olympique en natation Émilie Heymans assume quant à elle la présidence d’honneur durant la campagne.

Comme toujours, ce service nécessite un nombre important de bénévoles disposés à reconduire les automobilistes à leur domicile. À cet effet, les personnes intéressées à offrir leur temps pour cette cause pourront se présenter à une journée portes ouvertes le 25 novembre, entre 12 h 30 et 16 h 30, à la centrale de l’Opération Nez rouge située au 3755, rue Mackay, à Saint-Hubert. Il est également possible de s’inscrire en ligne en se rendant sur le site d’Opération Nez rouge et de sélectionner la région Longueuil-Rive-Sud.

Depuis 2010, l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud décerne à chaque année des bourses d’excellence à deux athlètes de chacun des clubs de natation participant à l’organisation de la campagne. Chaque bourse a une valeur de 150$. Au Club de natation Mustang de Boucherville, les boursiers de la saison 2016-217 sont Guillaume Lord et Roxane Lemieux.