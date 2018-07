Réouverture de la rue Nobel entre le chemin du Fer-à-Cheval et la sortie 102 et déplacement des entraves vers la sortie 105

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route qu’à compter du jeudi 5 juillet 2018, la rue Nobel sera rouverte dans les deux directions entre le chemin du Fer-à-Cheval et la sortie 102 de l’A-20. Par contre, les travaux se déplaceront alors sur le tronçon de la rue Nobel localisé de l’autre côté du chemin du Fer-à-Cheval, ce qui perturbera la circulation vers la sortie 105 durant environ une semaine.

Dès jeudi matin, les automobilistes pourront ainsi de nouveau accéder à l’A-20 est par la sortie 102, et ce, peu importe leur provenance, ce qui améliorera la fluidité de la circulation sur le chemin du Fer-à-Cheval et sur la rue Léonard-De Vinci.

Impact sur la circulation vers le parc industriel et la sortie 105

Les travaux se déplaceront alors sur le tronçon de la rue Nobel localisé entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Lavoisier, ce qui aura notamment un impact sur la circulation vers le parc industriel, la sortie 105 et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Plus précisément, la circulation s’y effectuera sur une voie en alternance du jeudi 5 juillet au samedi 7 juillet pendant les travaux de broyage d’asphalte et dimanche, la circulation devrait revenir à la normale. Toutefois, il est conseillé aux motocyclistes et cyclistes de redoubler de prudence puisque la surface ne sera pas uniforme à cette étape.

Par la suite, ce tronçon sera complètement fermé à la circulation durant l’asphaltage, prévu les 9 et 10 juillet si les conditions météorologiques le permettent.

Les automobilistes souhaitant accéder au parc industriel devront donc utiliser la sortie 105 et la rue Lavoisier pour se rendre à destination. Pour se diriger vers le centre commercial localisé au 1999 Nobel, il faudra plutôt emprunter la rue Debré.

Ces travaux, qui consistent en l’application d’une deuxième couche d’asphalte pour parachever le chantier réalisé l’an dernier, pourraient être reportés en raison d’un imprévu ou de conditions météorologiques défavorables.