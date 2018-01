Rentrée 2018 : projet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher à Sainte-Julie

Crédit photo : CSP

En plus de l’enseignement régulier offert aux élèves de son secteur, l’école Le Rucher offrira dès la rentrée 2018 un projet pédagogique alternatif. Celui-ci sera accessible à l’ensemble des élèves du territoire de la CSP.

Ce projet permettra aux élèves d’acquérir les compétences et les connaissances exigées par le Programme de formation de l’école québécoise, mais dans un cadre à pédagogie ouverte, permettant à l’élève de développer son autonomie, sa confiance envers les autres, l’élaboration de sa pensée, l’organisation de sa démarche et de justifier ses choix dans le respect des autres.

Trois groupes d’élèves, soit un par cycle, seront ouverts (si le nombre d’inscriptions le permet) :

1re et 2e année

3e et 4e année

5e et 6e année

Il n’y aura pas de groupe d’élèves pour le préscolaire.

Le transport scolaire sera offert uniquement aux élèves résidant dans le secteur de l’école Le Rucher et qui se qualifient pour y avoir droit.

Critères d’admissibilité

Les parents souhaitant inscrire leur enfant au projet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher doivent participer à une soirée d’information, s’engager à accompagner leur enfant et s’impliquer dans l’école pendant les heures de classe.

Une séance d’information obligatoire aura lieu le 24 janvier 2018, 19 h à l’école Le Rucher. Pour y assister, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la rencontre d’information.

En début d’année scolaire, les parents doivent obligatoirement se présenter à l’assemblée générale de parents et ils doivent également s’impliquer dans les divers comités de l’école en cours d’année.

Les parents doivent offrir une présence minimale de 30 heures annuellement, sur le temps de classe, auprès des élèves.

Processus d’admission

La période officielle d’admission et d’inscription 2018-2019 se tiendra, pour toutes les écoles de la CSP, du 5 au 16 février 2018.

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au projet pédagogique alternatif de l’école Le Rucher doivent s’assurer d’inscrire leur enfant à ce projet particulier ET à leur école de secteur, de façon à y réserver leur place, dans le cas où leur demande pour le projet alternatif ne serait pas acceptée.

Les parents doivent procéder à l’inscription de leur enfant pour l’année scolaire 2018-2019 à l’aide du formulaire en ligne disponible sur le Portail Édu-groupe à compter du 5 février, 8 h.

Les parents doivent confirmer l’inscription de leur enfant à leur école de secteur.

Les parents intéressés par le projet pédagogique alternatif doivent aussi signifier leur intérêt dans la section « choix-école » du formulaire en ligne en sélectionnant « École Le Rucher – projet alternatif ».

Par la suite, les parents devront remplir un formulaire qui sera remis par l’école et le déposer au secrétariat au plus tard le 9 février 2018.

Les détails concernant la sélection des demandes d’admission seront présentés lors de la soirée d’information obligatoire du 24 janvier 2018.