Renouvellement de l’entente entre la Ville de Contrecoeur et le CIT Sorel-Varennes

Crédit photo : courtoisie

Le conseil municipal de la Ville de Contrecœur a décidé d’autoriser la reconduction pour l’année 2017 de l’entente avec le Conseil Intermunicipal de Transport Sorel-Varennes (CIT). Grâce à cette entente, le transport par autobus, à l’intérieur des limites du territoire de Contrecœur, est GRATUIT pour les jeunes contrecœurois, alors que le coût par usagé fixé à la Ville par le CIT, est de 72 $.

« La mobilité constitue, pour toute personne, un aspect majeur de son bien-être. Notre entente avec le CIT permet aux jeunes contrecœurois de se déplacer gratuitement et de façon sécuritaire sur notre territoire pour participer à toutes leurs activités sociales ou pour aller travailler ou pour visiter leurs amis et leurs familles. Nous sommes fiers d’encourager les jeunes à prendre l’habitude d’utiliser ce moyen de transport, économique et efficace », commente la mairesse de la Ville de Contrecœur, Mme Suzanne Dansereau.

Les modalités pour obtenir son laissez-passer sont les suivantes :

– être domicilié à Contrecœur;

– être âgé de moins de 18 ans;

– être étudiante, étudiant à temps plein;

– le jeune doit fournir une carte d’identité (preuve de résidence et d’âge, attestation d’études) et une photo de format passeport;- se procurer un laissez-passer disponible à la réception de la mairie au coût de 10 $.

Le laissez-passer comportant le nom et la photo de l’étudiant(e) doit être présenté au conducteur d’autobus à chaque transport. Le laissez-passer est valide jusqu’au 31 décembre 2017. En cas de perte du laissez-passer, les frais de réémission d’une carte sont fixés à 10 $.

La réception de la mairie de Contrecœur (5000, route Marie-Victorin) est ouverte du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h.