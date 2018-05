Le Rendez-vous des bénévoles a réuni près de 250 personnes au Centre multifonctionnel de Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le Rendez-vous des bénévoles réunissait près de 250 personnes au Centre multifonctionnel, le 4 mai dernier. Cet événement annuel permet à la Ville de Contrecœur de souligner le travail indispensable de certains bénévoles d’ici, qui contribuent chacun à leur façon à l’amélioration de la qualité de vie de leur communauté. En signe de reconnaissance pour leurs actions bénévoles qui s’avèrent un puissant moteur de création de solidarité, la Ville de Contrecœur a entre autres dévoilé une mosaïque présentant les 22 bénévoles honorés lors de cette soirée.

Il est facile de comprendre la dimension unificatrice qu’apporte le bénévolat à travers le thème mis de l’avant dans le cadre de la Semaine des bénévoles 2018 : « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! ». Aucun domaine ne peut se passer de l’apport de bénévoles; l’action bénévole est au cœur de la vie humaine et elle favorise la solidarité sociale. Les Contrecœuroises et Contrecœurois sont chanceux de pouvoir compter sur la présence de nombreux organismes et associations, ainsi que sur des citoyens qui font une différence positive sur l’effervescence de leur milieu. C’est en unifiant et mobilisant les forces de toutes parts qu’il est possible de créer une société saine et accueillante, orientée vers l’entraide et la solidarité.

Au cours de la soirée, la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire a tenu à souligner la collaboration des organismes dans les festivités du 350e anniversaire de fondation de la ville : « L’action bénévole est responsable du dynamisme de Contrecœur; elle permet de créer un milieu rassembleur, spécialement en cette année du 350e anniversaire de Contrecœur. Les festivités sont rendues possibles grâce à un comité organisateur composé de citoyens bénévoles, mais aussi grâce à la collaboration des organismes locaux. Le 350e s’avère sans aucun doute un projet mobilisateur qui démontre comment les Contrecœurois sont vaillants, fiers de leur histoire, fiers de leur ville et fiers du 350e! »

Lors de ce Rendez-vous des bénévoles, la Ville a souligné la participation citoyenne de 22 bénévoles qui œuvrent dans les milieux récréotouristique, sport et plein air, loisir, art et culture et sociocommunautaire. Ces bénévoles étaient sélectionnés par leur organisme.

Yves Lavoie, Club cycliste Dynamiks

Josée Luckenuik, Colonie des Grèves

Claude Péloquin, Association chasse et pêche

Josée Lévesque, Les Contrecoureurs

Annie Boucher, Soccer mineur

Michel Joly, Les Événements Diable au cœur

Benoît Vandal, Culture C

Marijane Gagné, Comité organisateur de la fête nationale

Julie Charron, Club Optimiste

Marcel Lainesse, Chevaliers de Colomb conseil 2848

Pauline Couture, Centre d’action bénévole À plein cœur

Sonia Dandurand, Maison de la famille Joli-Cœur

Nathan Lefebvre, Maison des Jeunes

Sylvie Boulet, Colonie Sainte-Jeanne d’Arc

Jean Chrétien, Fondation Centre d’accueil

Lucie Malo, Club FADOQ

Ginette Therrien, Comité des cours socioculturels

Joëlle Bissonnette, Rues principales Contrecœur

Henri Pastorel, Parc nautique

Stéphane Roy-Plante, Comité touristique

Lucie Bouchard, Ensemble vocal Expressio

René Laprade, Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur