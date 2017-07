Rendez-Vous 2017: plus de 40 grands voiliers navigueront sur le fleuve jusqu’au 16 juillet

Crédit photo : Courtoisie

Rendez-Vous 2017, qui se déroulera du 30 juin au 20 août, de Terre-Neuve jusqu’à l’Ontario s’annonce déjà comme un des évènements les plus attendus des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Plus de 40 grands voiliers navigueront dans les eaux canadiennes avant de se rassembler à Québec.

Cinq de ces grands voiliers feront escale à Sorel – Tracy du 14 au 16 juillet prochain. Les cinq voiliers qui viendront s’amarrer au quai Catherine – Legardeur sont : Empire Sandy (Canada, 61,89 m. – 203 pi.); U.S. Brig Niagara (États – Unis, 60,37 m. – 198 pi.); Mist of Avalon (Canada, 22,08 m. – 72 pi.); Black Jack (26,5 m. – 87 pi.); Appledore V (États – Unis, 17,68 m. – 58 pi.). Une courte présentation de ces cinq voiliers est jointe au communiqué. Cette activité s’inscrit dans la thématique de la grande rencontre 2017 en partenariat avec Desjardins, présentateur officiel des fêtes du 375 e anniversaire de Sorel – Tracy et de Rendez – Vous 2017.

« Ce grand rendez – vous naval, c’est aussi un rendez – vous avec notre histoire, souligne Serge Péloquin, maire de Sorel – Tracy. La construction navale et la navigation font partie de notre ADN de Sorelois. Quand nous contemplerons ces grands voiliers amarrés au quai Catherine – Legardeur, on pourra se souvenir que notre ville a pris naissance au bord de ce grand fleuve e t qu’elle doit en grande partie son développement à l’activité navale qui s’y est enracinée, au confluent du Richelieu et du Saint – Laurent ».

« Ce grand rendez – vous interpelle fortement Desjardins dans ses valeurs. Tout en gardant le cap sur ses ambitions d’enrichir la vie des personnes et des communautés, le modèle coopératif est un modèle inclusif et performant. C’est votre confiance en la qualité de nos conseils financiers qui permet de grandes choses! Et notamment de soutenir des initiatives comme celles – ci », de souligner Pierre Desgranges, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre – De Saurel.

Des airs de fête sur le quai Catherine – Legardeur

Le comité organisateur de cet événement a préparé un programme d’activités qui enrichira la qualité de l’expérience de visite sur le quai Catherine – Legardeur . Plusieurs activités d’animation ambulantes seront offertes, la plupart favorisant les interactions avec les visiteurs . Ici, un groupe de personnages loufoques et exubérants amuseront le public, là on pourra entendre des airs d’autrefois exécutés à l’orgue de Barbarie, plus loin, des échassiers déambuleront parmi les gens , les feront chanter ou les feront rire . Les plus jeunes pourront découvrir les sensations de la navigation à la voile en prenant place dans un simulateur de voile. Le programme détaillé des activités offertes est joint à ce communiqué et est également disponible sur notre site internet.

Le public pourra visiter les navires entre 11h et 16h le vendredi, le samedi et le dimanche. L’accès au navire est gratuit. Après 16h, les visiteurs pourront profiter de la terrasse avoisinant le pavillon et assister à des prestations musicales à 17h et 19h30 le vendredi et le samedi.

À la recherche d’apprentis – matelots

Les voiliers qui participent à RDV2017 adhèrent à la mission de Sail Training International qui est la formation de jeunes matelots. 3E est donc à la recherche de plusieurs jeunes, idéalement âgés entre 15 et 25 ans, désirant vivre une expérience en mer hors du commun. L’aventure est tout de même ouverte à tous et plusieurs options sont possibles : de la traversée de l’Atlantique à un voyage de 2 jours en cabotage sur le Saint – Laurent. L’information est disponible sur www.RDV2017.com et sur www.sailonboard.com