Rencontre productive entre les utilisateurs du Skate plaza et les élus varennois

Crédit photo : Courtoisie

Le jeudi 23 août dernier, le maire et les élus ont tenu une rencontre de consultation avec les usagers du Skate plaza de la rue Jules-Phaneuf. Le but était de connaitre les attentes des usagers en lien avec la relocalisation et la reconstruction du site derrière l’école secondaire le Carrefour l’an prochain.

Pour l’occasion, le « skater » professionnel de renom, Kanten Russell, a été invité pour offrir ses conseils. Il a fait preuve d’une grande générosité en effectuant quelques prouesses et en autographiant des affiches au grand plaisir de l’assistance.

Des exemples de plans d’aménagements de skate parcs et de modules de jeux ont été présentés par le maire. Les jeunes ont ainsi eu l’opportunité de se prononcer et d’identifier leurs préférences.

« Nous tenons à remercier les usagers du Skate plaza pour leurs précieux conseils ainsi que les parents qui ont participé à la consultation. Tous ont été très inspirants et nous guideront dans la reconstruction d’un nouveau Skate plaza à leur image », a déclaré le maire Martin Damphousse.