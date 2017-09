Rencontre mensuelle du Cercle de fermières de Contrecœur le 19 septembre

Crédit photo : Courtoisie

Le Cercle de fermières Contrecœur vous invite à sa première rencontre mensuelle le 19 septembre prochain à 19h au centre multifonctionnel, salle 211, situé au 4865, rue Legendre. Des ateliers offerts les mercredis après-midi et les samedis dès le 27 septembre à la Maison de la culture vous seront proposés. Que vous soyez débutante ou expérimentée, c’est avec plaisir que l’on vous conseillera et transmettra des connaissances sur divers techniques! Venez en grand nombre!

Les abonnements au Cercle seront disponibles lors des réunions mensuelles. Venez ajouter vos noms aux ateliers dès que possible.

Pour plus de renseignements, composez le 514 462-7473.