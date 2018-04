Rencontre avec une athlète inspirante à l’école orientante l’Impact

Crédit photo : CSP

Le 27 mars dernier, les élèves de l’école orientante l’Impact à Boucherville ont reçu la visite de Guylaine Dumont, une athlète au parcours exceptionnel. Celle-ci est venue à titre d’ambassadrice de l’esprit sportif dans le cadre de la mesure gouvernementale du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation. Sa conférence portait sur le respect, l’intégrité et la persévérance.

Sa carrière au volleyball a débuté à l’âge de 13 ans et lui a permis de parcourir la planète. Parmi ses nombreux exploits, en 2004, elle et sa coéquipière ont terminé quatrièmes au volleyball de plage à la Coupe du Monde de Norvège et cinquièmes aux Jeux olympiques d’Athènes. Tout en racontant son histoire personnelle et son parcours sportif, l’athlète a transmis aux élèves un message d’espoir, car malgré les divers obstacles rencontrés, elle a su croire en elle et respecter ses limites. Entre autres, pour atteindre ses objectifs, elle a adhéré à des valeurs positives et a fait la promotion de l’éthique dans le sport. Également thérapeute en relation d’aide et consultante en psychologie sportive, elle leur a parlé des outils et des ressources qui sont disponibles, et ce, pour assurer un environnement sécuritaire et respectueux aux jeunes.

À la fin de la conférence, Mme Dumont a même échangé quelques touches de ballon avec ceux qui désiraient se mesurer à son talent. Les élèves et le personnel de l’école ont apprécié ces moments passés en sa compagnie. Merci à David Jodoin, enseignant d’éducation physique, pour cette belle initiative.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)