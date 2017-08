Remise d’une camionnette à la Fondation internationale des Cultures à partager

La Ville de Longueuil a récemment remis à la Fondation internationale des Cultures à partager, secteur Montérégie, une camionnette afin de faciliter la cueillette de livres et de volumes. L’organisme distribue, entre autres, plus de 160 000 livres par année auprès de différentes instances afin de promouvoir l’éducation, l’apprentissage de la lecture, la protection de l’environnement et de favoriser le partage des cultures entre les pays de l’espace francophone.

Sur la photo, la conseillère municipale et membre du comité exécutif Sylvie Parent, représentante de la mairesse Caroline St-Hilaire, entourée de Langis Paradis, directeur général, Paul Boisvert, président et René Rouleau, trésorier du conseil d’administration de l’organisme.