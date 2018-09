Remise de deux prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite à la Ville de Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Le conseil municipal de Boucherville a procédé lundi dernier à la remise de deux prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite. L’un a été attribué à la Ligue de quilles de sourds de Boucherville tandis que l’autre a été décerné à Pascal Desrochers et Philippe Van Vliet, deux employés municipaux cols bleus qui sont venus en aide à une jeune fille s’étant blessée alors qu’elle circulait à vélo au mois de juin. Le premier aidant a prodigué les premiers soins tandis que le second a fait le nécessaire pour communiquer avec un membre de la famille de la cycliste.

Durant ce temps, une dame a appelé les secours. Des ambulanciers ont ensuite amené la victime de cette chute, Maya Larouche-Collette, dans un centre hospitalier de la région. La bonne nouvelle, c’est que la jeune blessée, s’en est tirée sans séquelles et a retrouvé le sourire. La conseillère municipale Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite, a souligné le courage dont ont fait preuve les deux cols bleus lors de ce malheureux incident.

Quant à la Ligue de quilles de sourds de Boucherville, elle souligne cette année son 25e anniversaire d’existence. Cet organisme a pour objectif de briser l’isolement des personnes atteintes atteintes de surdité en leur permettant de fraterniser entre elles. Lors de la cérémonie de remise du prix Coup de chapeau, un interprète connaissant le langage des sourds était présent à l’hôtel de ville pour faciliter la communication entre les gens.