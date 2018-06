La Relève salue le dynamisme des hommes passionnés et engagés dans la communauté

Dans son édition du 12 juin dernier, le journal La Relève a partagé avec ses lecteurs le parcours de plusieurs hommes d’affaires, dont des politiciens, des professionnels et des commerçants de notre communauté qui ont à cœur de promouvoir notamment l’économie locale. Ces hommes sont tous des passionnés et des bâtisseurs à leur façon qui, malgré un agenda des plus remplis, parviennent à conjuguer à la fois vie professionnelle et personnelle.

Le 11 juin dernier lors d’un 6 à 8 au Resto-bar St-Hub à Sainte-Julie, La Relève a rendu un hommage à quelques-uns de ces hommes au dynamisme exceptionnel.