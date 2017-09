La Relève fait connaître les quatre gagnants de son concours de photos

Crédit photo : Donald Robichaud (Boucherville)

Durant les mois de juillet et août, La Relève a invité les photographes amateurs à soumettre un cliché à son concours de photos. Un jury composé de six employés du journal a sélectionné les photographies les plus méritoires de façon indépendante, selon une évaluation basée sur cinq critères : la composition générale, l’originalité du sujet, la lumière, l’évocation ou sentiment exprimé et le cadrage de l’image.

Les gagnants sont : Daniel Blanchet (Varennes) 7,6/10; Claude Jutras (Varennes) 7,4/10; Yves Fortin (Varennes) 7,1/10; Donald Robichaud (Boucherville) 7,0/10. Ceux-ci remportent une paire de billets pour assister à un spectacle au Théâtre de la Ville, à Longueuil.



Crédit photo : Daniel Blanchet (Varennes)



Crédit photo : Claude Jutras (Varennes)



Crédit photo : Yves Fortin (Varennes)