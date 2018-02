La relève artistique est célébrée

La relève artistique a été célébrée pour une 11e année au Carrefour jeunesse emploi (CJE) Marguerite-d’Youville avec le concours Vocation en art! La Julievilloise Chloé Larivière a remporté le premier prix.

Son œuvre intitulée « Baiser dans la tragédie » lui a également valu le prix Coup de cœur du public. Fraîchement diplômée en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, l’artiste ne peint que depuis seulement un an et demi. Elle souhaite développer sa démarche artistique et prépare présentement une exposition qui sera présentée l’automne prochain à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie.

Les membres du jury ont également couronné deux autres gagnants. Le deuxième prix a été décerné à Stéphanie Groulx et le 3e prix a été remis à Sarah Roussier.

Cette année, quinze artistes ont répondu à l’appel de Vocation en Art! qui est aussi un regard sur l’entrepreneuriat. Grâce aux services de Sylvie Carier, conseillère d’orientation au CJE, les artistes intéressés ont pu pousser plus loin la découverte de leurs forces et défis quant à leur profil entrepreneurial. Aussi, une classe de maître, des tables rondes d’échange sur les bonnes pratiques, des rencontres avec des artistes reconnues, une formation sur la professionnalisation artistique seront également offertes aux artistes-exposantes.

Pour admirer les œuvres de l’édition 2017 et suivre les aventures des gagnantes, rendez-vous sur la page Facebook de Vocation en Art!

Chaque année, l’événement vise à conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique et les amène à entamer une démarche de professionnalisation de leur art.