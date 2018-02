Relâche scolaire – De tout pour s’amuser à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Du 5 au 9 mars, plusieurs activités sont prévues à Sainte-Julie pour la semaine de relâche.

Activités extérieures gratuites

Les installations extérieures de la Ville comme la pente à glisser, les patinoires et les sentiers

pédestres seront ouvertes si les conditions météo le permettent. L’état des installations est mis

à jour régulièrement au ville.sainte-julie.qc.ca.

Patin libre à l’aréna

Du patin libre est prévu tous les jours de la relâche. L’horaire détaillé et les tarifs peuvent être

consultés ccssj.org/patinoire. Le casque protecteur est obligatoire pour les 12 ans et moins et

fortement suggéré pour les 13 ans et plus.

Bains libres à la piscine intérieure

Des bains libres et des corridors pour les longueurs seront disponibles tous les jours. L’horaire

détaillé et les tarifs peuvent être consultés ccssj.org/piscine. Le port du bonnet de bain est

obligatoire en tout temps.

Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le

samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h. Pour tout connaître sur la programmation,

visitez le ville.sainte-julie.qc.ca.

Atelier de peinture sur sac réutilisable

Le Service des loisirs offre aux enfants l’opportunité de décorer et de personnaliser un sac

réutilisable. Un choix intéressant d’accessoires sera fourni. L’activité pour les 6 à 12 ans aura

lieu le mercredi 7 mars de 13 h 30 à 15 h à l’école secondaire du Grand-Coteau au coût de 18 $

(matériel inclus). Les inscriptions se font au Service des loisirs ou au ville.sainte-julie.qc.ca.