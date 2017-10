Le regroupement de Jean Coutu et Metro devrait créer plus d’une centaine d’emplois à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le 2 octobre dernier, Metro et le Groupe Jean Coutu ont confirmé leur intention de se regrouper afin de créer un géant québécois du commerce de détail qui réalisera des revenus annuels de l’ordre de 16 milliards de dollars.

« Le regroupement de nos deux marques québécoises hautement respectées et profondément enracinées constitue un jalon marquant dans l’histoire du Groupe Jean Coutu », a déclaré Jean Coutu, président du conseil du Groupe qui porte son nom et dont le réseau compte plus de 400 pharmacies.

« Nous sommes honorés de devenir les gardiens de la marque emblématique du Groupe Jean Coutu et nous avons l’intention de bâtir sur ce legs exceptionnel », a pour sa part affirmé Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de Metro. « Cette transaction est attrayante tant d’un point de vue financier que commercial. Il s’agit d’une occasion unique de regrouper l’expertise de chacune des entreprises afin de pouvoir répondre encore mieux à la demande des consommateurs à la recherche de meilleurs choix pour la santé, de valeur et de plus grande commodité. Le vaste réseau de vente au détail et le centre de distribution à la fine pointe de la technologie du Groupe Jean Coutu nous apporteront une présence accrue dans le marché, davantage d’efficacité opérationnelle et un potentiel de croissance additionnel. »

Une division autonome de Metro

Selon le scénario prévu, les activités existantes de distribution et de franchisage dans le secteur pharmaceutique de Metro seront regroupées avec celles du Groupe Jean Coutu qui deviendra une division autonome de Metro. Elle sera dirigée par sa propre équipe de direction sous la gouverne de François J. Coutu à partir du nouveau centre de distribution et du siège social de Jean Coutu à Varennes, récemment construits au coût de 190 M$. Ce centre ultramoderne et robotisé est actuellement en mesure de desservir environ 200 pharmacies de plus qu’en ce moment.

Lors de l’assemblée publique tenue le lundi 2 octobre dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes, le maire Martin Damphousse a expliqué qu’il avait contacté des dirigeants du Groupe Jean Coutu à la suite de cette annonce et on lui a précisé que ce regroupement amènerait plus d’une centaine d’emplois à Varennes à moyen terme.

Il est important de noter que la transaction sera structurée sous forme de fusion et devra recevoir l’approbation de 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires du Groupe Jean Coutu, votant ensemble comme une seule catégorie, à l’assemblée extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu en novembre prochain.

La transaction est également assujettie aux approbations des organismes de réglementation et à l’approbation par la TSX de l’inscription des actions ordinaires de Metro devant être émises ainsi qu’à d’autres conditions de clôture usuelles.