La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent se dote d’armes à impulsion électrique

Crédit photo : Courtoisie

Dorénavant, dans l’ensemble du territoire desservi par la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, des policières et policiers spécialement formés sous l’égide de l’École nationale de police du Québec, disposeront d’une arme à impulsion électrique; une arme intermédiaire utilisée dans 44 pays depuis le début des années 2000.

En confirmant cette nouvelle, Marco Carrier, Directeur Adjoint à La Régie, précise qu’il s’agit ici d’une option additionnelle dans un contexte d’usage de la force afin de réduire le risque de blessures graves tant pour les personnes à maîtriser que pour les agents de La Régie. Selon des recherches faites, c’est plus de 4000 vies ainsi épargnées dans le monde lors d’opérations policières depuis 1999.

Règles très strictes d’utilisation

Tel que prodigué dans le cadre de la formation, le recours à cette arme devra se faire dans un contexte raisonnable. L’agent devra décider de sa pertinence. Ainsi, il n’est pas question de l’utiliser face à des personnes à risques dont les aînés et les femmes enceintes. Aussi, de préciser monsieur Carrier, il est acquis dans le protocole d’utilisation, qu’une personne atteinte par l’AIE qui émet une décharge électrique de faible intensité, devra obligatoirement être examinée par une équipe médicale.

L’acquisition des armes à impulsion électrique et la formation spéciale des agents représentent un coût de 41,000 $; un budget entériné par les élus des 17 municipalités desservies par la Régie de police Richelieu Saint-Laurent.