Crédit photo : Courtoisie

Cette année, la Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 7 au 13 octobre prochains sous le thème « Regarde. Écoute. Apprends. Sois attentif. Un feu peut survenir à n’importe quel moment ». Les différents services de prévention invitent la population à adopter des comportements sécuritaires, tout particulièrement lors de l’utilisation des appareils de cuisson de la cuisine, car ils sont la cause d’environ un tiers des incendies résidentiels par année au Québec.

Le thème se concentre sur trois mesures fondamentales que les gens peuvent prendre pour se protéger contre l’incendie. La première est « Regarde » pour déceler les risques d’incendie possibles à la maison. Lorsqu’on fait cuire des aliments, il faut rester dans la cuisine. Si l’on doit absolument sortir de la pièce, il faut éteindre d’abord la cuisinière. On encourage aussi les fumeurs à fumer à l’extérieur. Il faut également s’assurer que les cordons électriques de la maison sont en bon état, sans effilochage ni entailles. Si le cordon est endommagé, les fils pourraient être exposés et présenter un risque de choc électrique ou d’incendie.

La deuxième mesure fondamentale : « Écoute » pour prêter attention aux avertisseurs de fumée en cas d’urgence. On rappelle à ce sujet qu’en cas de début d’incendie, la détection précoce du feu par des avertisseurs de fumée vous donnera les secondes supplémentaires dont vous aurez besoin pour sortir en toute sécurité.

La troisième mesure, c’est « Apprends » deux façons de sortir de chaque pièce. Les responsables de cette semaine spéciale encouragent les familles à se pratiquer à évacuer leur domicile en suivant un plan d’évacuation préparé pour que tous sachent comment sortir rapidement en cas d’incendie.

La clé : un avertisseur de fumée fonctionnel

Les différents services de prévention ont aussi rappelé que les éléments de la cuisinière constituent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels ayant débuté dans la cuisine. Ils ajoutent que près de la moitié des incendies de cuisine sont dus à une distraction (47 %) et ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont à l’origine de ces incendies dans près de 82 % des cas.

Ce qui est déplorable, ont-ils fait remarquer, c’est que seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Ils ajoutent qu’un avertisseur de fumée n’est pas éternel; il doit être remplacé tous les 10 ans.

Saviez-vous que…

• En moyenne, environ 16 000 incendies surviennent chaque année au Québec.

• Depuis 2010, une baisse considérable de 27 % du nombre d’incendies annuel a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de prévention efficaces et par la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie.

• Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par année ou 25 par semaine.

• Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont décédées et 504 ont été blessées dans un incendie ayant débuté dans la cuisine. L’intervention des pompiers a permis le sauvetage de 304 personnes.

• Près de deux victimes sur trois (60 %) sont de sexe masculin.

• Les éléments de la cuisinière représentent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels ayant débuté dans la cuisine.

• La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés estime que 80 % des brûlures sont causées par une source thermique domestique tels les huiles chaudes, les liquides bouillants, les liquides à fondue, etc.

• Parmi les 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une distraction (47 %) et ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont à l’origine de ces incendies (82 % des cas).

• À elle seule, l’utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson ou matières grasses) représente 325 incendies de cuisine par année au Québec.

• Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d’incendies de cuisine au Québec.

• Selon les rapports d’incendie transmis par les pompiers, le manque d’entretien des gros appareils électroménagers et des hottes de cuisine contribue à déclencher de nombreux incendies.

• Les rapports d’incendie transmis par les pompiers permettent de cibler plusieurs mauvais comportements en cuisine qui se concluent trop souvent par des blessures et autres conséquences graves. Parmi les comportements à éviter :

– déplacer une casserole en flammes;

– verser de l’huile bouillante dans l’évier;

– tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.

• Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 9 1 1.

• Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel.

• Un avertisseur de fumée n’est pas éternel. Il doit être remplacé tous les 10 ans.

• L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se procurer un avertisseur de CO si votre domicile dispose d’appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence.

• Il ne suffit pas de tester le signal sonore d’un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.

(Mention de source : Sécurité publique Québec)