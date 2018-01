Regard sur des criminelles des années ’20 à la galerie du Café centre d’art

L’année 2018 débute à la galerie du Café centre d’art avec une exposition qui met en scène des femmes ayant été emprisonnées il y a une centaine d’années. L’artiste bouchervilloise Catherine Beaudoin a effectué une recherche et trouvé dans un document d’archives d’un musée du pays des kangourous des portraits de criminelles australiennes ayant été condamnées à des peines d’emprisonnement au cours des années 1910 à 1927. À partir de ces photographies, elle a interprété à sa façon leur physionomie particulière en noir et blanc sur un fond jaune ocre en utilisant de l’acrylique sur bois. Les oeuvres ne se veulent pas nécessairement réalistes mais se rapprochent des véritables personnages qui l’ont inspirée.

Maquilleuse de profession spécialisée en effets spéciaux à la télé et au cinéma, Catherine Beaudoin a étudié en arts plastiques à l’UQAM et en maquillage à l’École nationale de théâtre. Dans son travail, elle a souvent plongé dans l’univers de ce type de personnages ténébreux, des êtres qui l’intriguent. En choisissant de transposer sur toile des femmes marquées au visage meurtri, elle expose au regard du spectateur la misère humaine et la souffrance et cherche à faire réfléchir à la complexité de l’être humain.

L’exposition Délictueuses Circa 1910 – 1927 regroupe une douzaine de toiles illustrant ces femmes de différents groupes d’âge ayant vécu en milieu carcéral à une époque de leur vie. Catherine Beaudoin souhaite que le spectateur les observe sans les juger et que soit considéré l’humain au-delà du crime. L’artiste soulève tout de même la question : comment en sont-elles arrivées là ? Le public peut visiter cette exposition jusqu’au 4 mars prochain.