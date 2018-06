Refonte du Plan d’urbanisme et de ses règlements Journée portes ouvertes sur la réglementation le mardi 12 juin, de 13 h 30 à 20 h

Crédit photo : Ville de Boucherville

Dans le cadre de la refonte du Plan d’urbanisme et de ses règlements, la Ville de Boucherville tient à informer les citoyens que la troisième phase de consultation est présentement amorcée.

Une consultation publique sur le Plan d’urbanisme et ses règlements s’est tenue le 23 mai dernier. Près de 130 citoyens ont participé à la soirée de consultation. Le Plan d’urbanisme et les projets de règlements, de même que la présentation du 23 mai dernier, sont accessibles sur le microsite Web de la refonte au boucherville.ca/urbanisme, sous l’onglet Documentation.

La Ville de Boucherville remercie les citoyens et toutes les personnes qui ont participé à cette consultation.

Journée portes ouvertes sur la réglementation

Afin de faciliter la compréhension des projets de règlement, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement sera disponible pour rencontrer les citoyens afin de répondre à des questions précises sur la réglementation. De ce fait, les citoyens pourront rencontrer les fonctionnaires de manière individuelle et sans rendez-vous afin d’obtenir plus de détails sur la réglementation applicable à la suite de l’entrée en vigueur des projets de règlements en lien avec la refonte.

Portes ouvertes sur la réglementation

Mardi 12 juin 2018, de 13 h 30 à 20 h

Salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville (500, rue de la Rivière-aux-Pins)

Dépôt de mémoires et de commentaires

La troisième phase de consultation est toujours en vigueur. Ainsi, les citoyens et les groupes d’intérêt ont jusqu’au 10 août 2018 pour déposer des mémoires et des commentaires via le microsite Web de la refonte, et s’exprimer pour une dernière fois avant l’adoption des règlements.

Rappelons finalement que la Ville de Boucherville a entamé à l’automne 2014 une refonte de son Plan d’urbanisme et de ses règlements. Le but de cette refonte est de mettre en place des outils favorables à la création d’un milieu de vie dynamique, axé sur le bien-être des citoyens. Pour ce faire, la Ville a choisi une démarche participative et inclusive de tous les groupes d’intérêt et des citoyens, le tout afin de permettre d’identifier les attentes de la population et les initiatives à privilégier afin de préserver la qualité de vie à Boucherville

(Source : Ville de Boucherville)