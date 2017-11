Réfection d’un ponceau de la route 132: état de la situation

Crédit photo : iStock

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que les activités reprendront ce lundi 27 novembre sur le chantier de réfection d’un ponceau de la route 132 situé à environ 300 mètres à l’ouest de la rue de la Pinière à Contrecœur.

Le chantier était ralenti par un problème de liquéfaction de sol. Ce phénomène appelé « boulance » est très difficile à détecter avant les travaux d’excavation, ce qui a retardé la poursuite du chantier.

La date de réouverture de la route 132 pourra être précisée à la mi-décembre.

Rappelons que pendant cette fermeture, les usagers de la route doivent emprunter la montée Saint-Roch, l’autoroute 30 et le chemin du Golf pour contourner les travaux. La circulation locale est toutefois possible de part et d’autre de la zone entravée.

Le Ministère, qui regrette la situation, informera la population de l’évolution du chantier et remercie les usagers de la route et ses partenaires de leur compréhension pendant la durée de ces travaux.

