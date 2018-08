Crédit photo : Courtoisie

Des travaux de réfection du pavage auront lieu à partir du 13 août et jusqu’à la fin du mois d’août. Des chemins de détour seront proposés et la circulation locale sera priorisée. Aucun stationnement n’y sera permis pendant la durée des travaux.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des Travaux publics de la Ville de Saint-Amable au 450 649-3555, poste 260.