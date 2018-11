Recrudescence des vols de véhicules à Boucherville

Le Carrefour de la Rive-Sud est l’endroit préféré

Les vols de véhicules sont en progression à Boucherville, principalement dans le secteur du centre commercial Carrefour de la Rive-Sud.

Selon les dernières statistiques du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), 55 vols ont été rapportés entre le 1er janvier et le 29 octobre 2018, comparativement à 35 pour l’année 2017.

Ce sont surtout des véhicules utilitaires sport (VUS) qui sont convoités, notamment des modèles récents de marque Lexus, les NX 200 et RX 350, Toyota Highlander, 4Runner, RAV4 et Jeep Wrangler.

Le réseau de voleurs agit un peu partout sur la Rive-Sud et particulièrement au quartier DIX30 et au stationnement incitatif, à Brossard. Les endroits situés à proximité des axes autoroutiers font en sorte que les voleurs s’enfuient facilement et rapidement.

Ceux-ci sont bien organisés et ils utilisent des dispositifs qui contournent les systèmes antivol et leur permettent de quitter les lieux avec les véhicules sans les clés originales. « Dans la majorité des cas, ils sont acheminés au Port de Montréal, mis dans des conteneurs pour être expédiés par bateaux au Moyen-Orient et en Afrique, mentionne le directeur du SPAL, Fady Dagher.

« C’est un marché extrêmement ardu à détecter, car avec la présence de milliers de conteneurs au port, il est difficile de savoir lesquels contiennent des véhicules de luxe destinés à l’exportation », explique-t-il. « Les vols de véhicules sont un marché, et la demande de l’international est forte.»