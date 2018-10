La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent constate une recrudescence de vols de véhicules sur le territoire.. Les véhicules visés sont des véhicules récents de marque Lexus, modèles NX200 et RX350, Toyota Highlander, 4 Runner, RAV 4 et Jeep Wrangler.

Ils sont volés de façon électronique avec des dispositifs qui permettent aux voleurs de quitter avec le véhicule sans les clés originales.

Les policiers sont à la recherche d’informations et demandent l’aide du public afin d’obtenir des renseignements.

Pour toute information urgente, vous pouvez contacter le 9-1-1. Pour toute information non urgente, vous êtes invité à composer la ligne « Info-crime » à la section du bureau du renseignement au 450 922-7001, poste 399.

Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.

Conseils de sécurité pour contrer le vol de véhicule

 stationner le véhicule dans les endroits éclairés;

 stationner le véhicule dans le garage de la résidence si possible;

 laisser un véhicule derrière le véhicule ciblé, pour compliquer la fuite;

 installer un système d’alarme autre que celui d’origine;

 faire le burinage du véhicule et de ses composantes;

 installer un système de repérage approuvé par vos assurances;

 installer une barrure de volant;

 faite connaissance avec vos voisins immédiats et échangez vos coordonnées;

 dénoncer toute intrusion sur votre terrain ou celui d’un voisin la nuit ou toute autre situation inhabituelle en contactant votre service de police en composant le 9-1-1 et ne pas intervenir. Prendre le plus de détails sur le ou les suspects et transmettre l’information le plus rapidement possible.