Record de participation au Déjeuner du maire à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Plus de cent cinquante citoyens ont répondu à l’invitation du conseil municipal pour le déjeuner du maire qui se tenait aux Galeries Varennes le samedi 20 septembre dernier.

Le maire Martin Damphousse a eu le plaisir de distribuer en primeur une édition spéciale du journal Espace Varennes consacrée à l’ensemble des résultats du sondage réalisé en juin dernier, Imaginons notre ville de demain. Il a également invité les citoyens à participer à une soirée de discussion qui se tiendra le 24 octobre prochain.

Les membres du conseil présents ont eu l’opportunité de discuter avec les citoyens de leurs quartiers à propos de différents sujets touchant la ville.

« Le Déjeuner du maire c’est l’opportunité idéale pour présenter aux citoyens les projets de la Ville, écouter leurs préoccupations et répondre à leurs interrogations et dans un environnement amical », affirme la maire Martin Damphousse.