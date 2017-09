Record de participation au 21e tournoi de golf de Moisson Rive-Sud

Crédit photo : Sylvain Gagnon, Photographe

C’est le mercredi 23 août dernier que s’est tenue la 21e édition du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud au Club La Madeleine, sous la présidence d’honneur de Martin Langelier, vice-président principal, affaires publiques et juridiques, de BRP. Cette importante activité de financement appelle à la collaboration des employés de l’organisme, des membres du conseil d’administration et des patrons d’honneur afin d’amasser des fonds pour venir en aide à la population fragilisée en Montérégie face à l’insécurité alimentaire.

Moisson Rive-Sud a fait de cette édition un événement record : tous les billets de golf vendus, plus de 300 personnes présentes et un profit net de 151 500 $.

Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire de la Montérégie; elle récupère près de 4M kg de denrées auprès des entreprises agroalimentaires, soit près de 20 M $ en valeur marchande, afin de les redistribuer gratuitement à un réseau de 85 organismes accrédités. La quantité de denrées récupérées augmentera substantiellement au cours de la prochaine année avec le déploiement du Programme de Récupération en supermarchés (PRS), projet qui propose une solution durable au problème de gaspillage alimentaire et qui permettra de distribuer plus de produits protéinés aux organismes, des denrées essentielles, jusqu’à maintenant peu disponibles.

Pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue plus de 23 $ en denrées. Avec des frais d’exploitation de moins de 5%, chaque dollar voit sa valeur multipliée.

Nous tenons à remercier une fois de plus tous les participants, tous les partenaires et tous les commanditaires du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud.

C’est un rendez-vous pour l’an prochain. Nous tenterons de battre de nouveaux records!

Nous vous invitons également à visiter le nouveau site web de Moisson Rive-Sud au http://www.moissonrivesud.org

(Source : Moisson Rive-Sud)