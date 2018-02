Un record d’achalandage pour le Festival de la Brimbale de Contrecœur – édition du 350e

Crédit photo : Courtoisie

Le Festival de la brimbale édition du 350e s’est tenu le weekend dernier au Village de pêche blanche de Contrecoeur. Organisé par l’Association chasse et pêche de Contrecœur, l’événement était bonifié cette année grâce à une aide financière de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

« Nous estimons à près de 3 000 le nombre de visiteurs durant la fin de semaine, il n’y a pas de doute, nous avons assurément battu un record d’achalandage! Mais au-delà de ce record, nous avons surtout réussi à atteindre notre objectif numéro un : voir de nouveaux visages s’initier à la pêche blanche et faire connaître notre Village instantané de cabanes aux résidents de Contrecœur qui n’avaient jamais encore mis les pieds sur le fleuve en hiver » s’est réjoui David Joly, vice-président de l’Association chasse et pêche de Contrecœur et organisateur de l’événement. « Les habitués savent que la pêche sur la glace est une fabuleuse activité familiale. Maintenant, un des secrets les mieux gardés en ville est enfin dévoilé! » a-t-il ajouté quelque peu fatigué, mais visiblement fier de la réussite de l’événement.

« Les membres de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur ont choisi d’appuyer cet événement pour son caractère familial, sportif et hivernal, mais aussi parce que la pêche blanche est une activité pratiquée depuis des décennies à Contrecœur. Pour nous, il s’agissait d’une occasion en or de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et une importante page de l’histoire de la Ville » a quant à lui indiqué René Laprade, président de ladite Corporation. « Au nom des membres de notre comité, j’aimerais dire merci et féliciter l’Association chasse et pêche de Contrecœur pour l’organisation et le succès de cette activité rassembleuse. Vous avez réussi à relever le défi de rassembler une partie importante de la population de Contrecœur autour d’une activité qui nous ressemble ».

Les activités de la fin de semaine sont en très grande partie l’œuvre de bénévoles. Des gens de tous les âges qui ont mis la main à la pâte pour créer et faire vivre une expérience contrecœuroise inoubliable. À titre de rappel, les membres du conseil d’administration de l’Association chasse et pêche de Contrecœur et les membres du C.A. de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur agissent tous de façon bénévole. Se sont aussi greffés à l’équipe parents, enfants, amis et citoyens qui ont formé un groupe de passionnés, fiers et amoureux de leur ville et de la pêche blanche à qui nous devons aussi le succès du weekend.

Cette activité a été rendue possible grâce à la participation financière de plusieurs partenaires dont le Port de Montréal, Héritage Faune, Comité ZIP des Seigneuries, le gouvernement du Québec, Arcelor Mittal, Rapala, le Café Trébor, Location Contrecœur, Buffet Michel, IGA Marché Emily et Philip, Harsco, Groupe LFG 2009, le Club optimiste de Contrecœur, le Réseau de transport métropolitain, l’autorité régionale de transport métropolitain et bien sûr, la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur et ses partenaires pour cette activité dont Grantech, Rona, Syndicat des métallos/Fonds de solidarité FTQ et Yara Canada.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecœur

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/ et le reste de la programmation sera dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Au sujet de l’Association chasse et pêche de Contrecœur

L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur a vu le jour en 1976. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui compte sur l’appui de ses membres dont l’activité principale est d’opérer le site de pêche de Contrecoeur et de promouvoir la pêche estivale avec son tournoi d’été. Les membres sont convoqués annuellement à une assemblée générale afin de décider des orientations de l’Association. L’Association agit en tant que pourvoirie pour la pêche sur la glace à Contrecœur. http://www.acpcontrecoeur.com