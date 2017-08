Un autre record canadien pour Laurie Jussaume!

Crédit photo : FQSC

Gabriel Drapeau-Zgoralski, Tristan Guillemette et Laurie Jussaume ont fait leurs adieux à l’ovale italien sur lequel ils ont roulé ces derniers jours dans le cadre des Championnats du monde sur piste juniors accueillis par Montichiari.

Samedi, Jussaume participait à deux épreuves. Auteure d’un chrono de 2 minutes 24,838 secondes, elle a ravi la sixième place et réalisé un nouveau record canadien à la poursuite individuelle. À la Madison, l’athlète de la Belle Province faisait équipe avec la Britanno-Colombienne Maggie Coles-Lyster, et le duo de l’unifolié a pris le septième rang.

La veille (vendredi), Drapeau-Zgoralski était en action à l’occasion de la course aux points. Neuvième de sa vague de qualification, il s’est rendu en finale. Sixième à franchir la ligne d’arrivée et ayant réussi à décrocher un point au sprint, il s’est inscrit au 15e échelon.

Une gastro-entérite aigüe a valu à Guillemette un séjour hospitalier et l’a contraint à se retirer de la compétition, où il était censé s’exécuter de nouveau lors de la poursuite individuelle.

Plus tôt en semaine, les trois Québécois qui évoluaient au sein du contingent canadien ont livré de belles performances à la poursuite par équipe, abaissant notamment la marque mondiale chez les hommes comme chez les femmes.