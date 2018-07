Reconstruction des chemins de Touraine et de la Belle-Rivière à Sainte-Julie

Crédit photo : MTQ

Beaucoup de travaux sont présentement en cours dans la zone urbaine de Sainte-Julie, mais également dans les secteurs plus ruraux, même si ceux-ci sont parfois moins visibles. C’est ainsi que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTQ) a fait savoir que des travaux d’asphaltage sur le chemin de Touraine et sur chemin de la Belle-Rivière, à Boucherville et à Sainte-Julie, ont débuté en juillet et se poursuivront jusqu’en septembre prochain.

Ce chantier occasionnera une gestion de la circulation le dimanche, lundi, mardi et mercredi, entre 20 h et le lendemain à 5 h; le jeudi, entre 21 h 30 et le lendemain à 5 h; le vendredi, entre 21 h 30 et le lendemain à 7 h; et le samedi, entre 21 h 30 et le lendemain à 9 h.

Ces travaux amèneront la fermeture partielle du chemin de Touraine/chemin de la Belle-Rivière par zone de travail, entre la rue De Lorraine à Boucherville ainsi que la rue Auger à Sainte-Julie, alors qu’il y aura circulation par alternance dans ce secteur.

Le MTQ indique que la limite de vitesse sur le chantier sera réduite à 50 km/h sur le chemin de Touraine et le chemin de la Belle-Rivière pour toute la durée des travaux. L’accès aux résidences et aux commerces sera toutefois maintenu en tout temps durant le chantier.

Le ministère rappelle que, pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.