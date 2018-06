Reconstruction de la chaussée de l’autoroute 30 entre Contrecœur et Sorel-Tracy

Crédit photo : MTQ

Depuis le 11 juin dernier, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a entrepris des travaux de reconstruction de la chaussée de l’autoroute 30, entre le km 127 à Contrecœur, (à proximité de la montée Saint-Roch/rue Principale) et le km 133 à Sorel-Tracy (à proximité du chemin du Golf). Le chantier devrait se poursuivre jusqu’en novembre prochain.

Le MTQ a commencé lundi dernier des ouvrages préparatoires en vue d’aménager les chemins de déviation au centre des voies de circulation. Par la suite, les travaux de reconstruction débuteront et se feront une direction à la fois. La circulation sera alors déviée sur la chaussée opposée à la zone de chantier.

Au cours de cette période, la circulation sera maintenue sur l’autoroute 30 avec une voie par direction et la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans le secteur. Le ministère ajoute qu’en plus de la reconstruction de la chaussée, les travaux permettront de remplacer les systèmes de drainage.

Rappelons qu’un premier tronçon de l’autoroute 30, situé entre les kilomètres 133 et 137, avait été reconstruit en 2015-2016. Des travaux de parachèvement sont également planifiés pour 2019. Il est à noter qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.