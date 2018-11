Récolte de trois points sur quatre pour le Collège Français

Le Collège Français de Longueuil avait une grosse commande, la fin de semaine dernière alors qu’il disputait deux matchs en deux soirs, face aux deux meilleures formations du circuit Laporte. Le tout a débuté vendredi soir, face aux Cobras à Terrebonne.

Les hommes de Jean-Philippe Hamel ont dominé une bonne partie de la rencontre, menant 3-1 à un certain moment du match. Les Cobras sont par contre parvenus à revenir de l’arrière, et ils ont même pris les devants 4-3 avec une minute à faire à la rencontre. Mais avec quinze secondes à faire à la période, le CF a obtenu une chance inespérée, alors qu’une pénalité à Samuel Gagnon pour avoir retardé la partie a donné un double avantage numérique au CF, qui en a profité pour retirer son gardien. Jérémy Way-Gagnon a réussi à créer l’égalité pour forcer la prolongation, et c’est Louis-Philippe Dea qui est venu jouer les héros, donnant la victoire aux siens par la marque de 5-4 en surtemps.

Le lendemain, les Longueuillois se rendaient au Centre Paul-de-la-Sablonnière pour affronter le Titan de Princeville. Dans un match plutôt décousu, les deux équipes se sont échangé des buts tout au long de la rencontre. À un certain moment donné, le Titan menait 4-2, mais Samuel Guilbault est venu inscrire deux buts en l’espace de 10 secondes pour créer l’égalité. Le CF a dû se rendre en prolongation pour un deuxième match de suite, alors à égalité 5-5. Les tirs de barrage ont fait la différence, le Titan marquant deux fois, contre aucun du côté du CF, qui doit s’avouer vaincu par la marque de 6-5. Notons une soirée de rêve pour Samuel Guilbault, qui a marqué 4 fois durant le match, en plus d’obtenir une mention d’aide sur l’autre but du CF, celui-ci de Louis-Philippe Dea.

Le Collège Français termine donc son week-end avec une récolte de 3 points sur une possibilité de 4. La série victorieuse du CF s’arrête à 5.

Les joueurs du CF termineront une série de match à l’étranger vendredi prochain, alors qu’ils seront au Centre Récréatif Édouard-Rivest face aux Rangers de Montréal-Est. Ils reviendront devant leurs partisans le vendredi suivant, pour le premier de 4 matchs à domicile, face aux Braves de Valleyfield. (Communiqué de presse)