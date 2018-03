Récolte de 107 250 $ pour les projets du Cégep Édouard-Montpetit

Près de 400 personnes de l’industrie aérospatiale étaient réunies le 15 mars 2018 pour la 14e soirée-bénéfice Vins de prestige de la Fondation du Cégep, présentée par Desjardins.

L’événement gastronomique et œnologique, qui a permis d’amasser 107 250 $, était coprésidé par Suzanne M. Benoit, présidente-directrice générale d’Aéro Montréal, Martin Brassard, vice-président et chef de l’exploitation, Trains d’atterrissage, d’Héroux-Devtek, et Benoit Hudon, président et chef de l’exploitation d’AAA Canada et d’AAA Mexico.