Recettes de 285 000 $ à l’issue de l’Omnium de golf Source Bleue

Crédit photo : Fondation Source Bleue

C’est sur le parcours Rouville du prestigieux Club de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie que se déroulait, le 11 septembre dernier, l’édition 2017 de l’Omnium de golf Source Bleue.

Éric Fortin, homme d’affaires et administrateur de la Fondation Source Bleue, présidait un comité organisateur dynamique et efficace. « Mon désir de m’impliquer dans ma communauté s’est matérialisé quand j’ai découvert la Maison de soins palliatifs Source Bleue en 2015. Ce que j’ai découvert sur les soins de fin de vie dans une telle Maison, combiné à la générosité et à la disponibilité des employés et bénévoles qui y travaillent, me touchent profondément. Je suis fier de dévoiler un résultat exceptionnel de 285 000 $ », a annoncé M. Fortin.

L’encan à la criée, dirigé de main de maître par Isabelle Dessureault, également membre du conseil d’administration de la Fondation Source Bleue et secondé par son conjoint André Ducas a soulevé l’enthousiasme et la générosité des participants.

C’est un témoignage très touchant qu’a livré Dominique Beaulieu à propos du séjour d’un mois de son père à la Maison Source Bleue, séjour qu’elle a qualifié de lune de miel. Son témoignage a été suivi d’une chaleureuse ovation.

Annie Moisan, présidente du conseil d’administration, se réjouit de la réussite de l’Omnium 2017. Avec un budget annuel de 2,8 millions $ et après déduction de la subvention du Ministère d’un million $, la Fondation Source Bleue doit trouver annuellement le 1,8 million $ manquant. « C’est pourquoi les recettes d’aujourd’hui sont si importantes. Je remercie très sincèrement les golfeurs, commanditaires, partenaires et donateurs » a ajouté Mme Moisan.

(Source : Fondation Source Bleue)