Rappels relatifs à des avertisseurs de fumée et des interrupteurs d’éviers émis par Santé Canada

Crédit photo : Courtoisie

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie informe la population que certains modèles d’avertisseurs de fumée de marque Kidde ainsi que des interrupteurs et des prises uniques pour évier de marque InSinkErator font l’objet d’un rappel.

Les avertisseurs de fumée de marque Kidde, modèles PI2010CA et PI9010CA, sont rappelés. Un couvercle jaune de protection peut avoir été oublié sur certains des deux détecteurs (photoélectrique et à ionisation) présents sur chaque unité durant le processus de fabrication, ce qui pourrait compromettre la capacité à détecter la fumée. Les propriétaires des avertisseurs visés par le rappel sont invités à se rendre au kidde-smoke-alarm-recallcafr.expertinquiry.com/ pour plus de renseignements et pour recevoir un nouvel avertisseur le cas échéant.

Santé Canada a également émis un avis de rappel pour les interrupteurs et prises uniques pour évier InSinkErator. Les modèles STS-SOSN, portant le CUP 050375021353 et un code dateur allant de 1610 à 1710 vendus au Canada de février à octobre 2017 sont en cause. De l’eau peut s’infiltrer dans le module d’alimentation, ce qui présente un risque d’incendie. Bien qu’aucun incident ni aucune blessure n’aient été signalés relativement à l’utilisation de ces produits, il est recommandé d’arrêter immédiatement de les utiliser et de communiquer avec la compagnie au 1 855 215-5695 pour obtenir gratuitement un autre produit. Il est également possible de consulter le canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66068r-fra.php.