Rappel d’extincteurs de marque Kidde et Garisson

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie informe les citoyens qu’un rappel vise présentement certains modèles d’extincteurs jetables munis d’une poignée en plastique ou d’un bouton pressoir et commercialisés par les compagnies Kidde et Garrison.

Le rappel vise des extincteurs munis d’une poignée en plastique ainsi que des extincteurs Pindicator munis d’un bouton pressoir. Ces appareils peuvent se boucher, être trop difficiles à actionner ou ne pas fonctionner en cas d’incendie ou encore, présenter un risque de blessure puisque la buse peut se détacher violemment.

Les extincteurs visés peuvent être rouges, blancs ou argentés et inclus dans les catégories ABC – ou BC -. Les numéros et la description des appareils concernés sont disponibles sur le site Internet de Santé Canada par le biais de ce lien : http://bit.ly/2hkFehb.

Les citoyens possédant un extincteur visé par le rappel sont invités à communiquer avec Kidde afin d’obtenir gratuitement un autre extincteur et connaître les modalités de retour de l’appareil rappelé. Il est possible de joindre l’entreprise par téléphone au numéro sans frais 855 233-2882 ou encore sur son site Internet, accessible en français sur ce lien : https://inmarmarketaction.com/kidde/Kidde284CF/.

