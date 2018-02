Raphaël Dénommé chante le castor-blues-québécois

Auteur-compositeur-interprète de Varennes

On écoute ses «tounes», et on sent le succès. Raphaël Dénommé est une belle découverte musicale.

Jeune auteur-compositeur-interprète de Varennes, Raphaël Dénommé puise son inspiration musicale dans le blues, le rock, le folk et le country. Ce mélange de rythmes, c’est du castor-blues-québécois; un nouveau style musical qu’il a inventé.

« Il y a plus d’un an, lors d’une tournée en Gaspésie, chaque fois que j’accordais des entrevues à la radio, on me posait la même question : « comment qualifies-tu ton style musical ? On avait fait la «toune» Le cash sort, et l’idée est venue d’un jeu de mots inspiré du titre de cette chanson. On a créé le castor-blues-québécois.»

Cet artiste talentueux à la voix rauque et authentique compose sa musique et les paroles de ses chansons. Il n’a jamais étudié en musique…. mais il en a beaucoup écoutée. « J’aime toutes les musiques, et de tous les pays, mais j’adore surtout la musique américaine et le bon vieux country.»

Maintenant âgé de 23 ans, il a commencé à jouer de la guitare, de l’harmonica et de la basse à l’âge de 15 ans. La première fois qu’il a composé une chanson, il avait 17 ans. « C’était pour un projet d’école à De Mortagne. Et c’est à ce moment que j’ai découvert que j’aimais écrire des chansons, et j’ai continué de le faire.»

À travers ses chansons, il parle de sa vie. « Je raconte tout ce qui se passe autour de moi; des voyages; des relations; des partys. C’est autant festif que mélancolique.»

Depuis 2015, Raphaël Dénommé a fait plus de 70 spectacles à travers le Québec, quelques-uns à Vancouver et à la Nouvelle-Orléans. Demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2016, il a fait les premières parties de Steve Hill, Heymoonshaker, Daniel Boucher, Kaïn, Patrice Michaud, Canailles, et Alfa Rococo.

Au début de 2017, il sort son premier EP de six chansons. Toujours cette année, il est récipiendaire d’une bourse en recherche et création au Conseil des Arts du Québec. Il est également le «Coup de cœur Télé-Québec» du Festival de la Musique Émergente de Rouyn-Noranda en 2017, ce qui l’amène l’automne dernier sur le plateau de tournage de l’émission Belle et Bum animée par Normand Brathwaite.

Le 19 février dernier, il a participé à la première soirée de la 22e édition des Francouvertes au Lion d’or; un concours-vitrine mettant en lumière des artistes de la relève musicale francophone. On connaîtra le nom du gagnant en mai. Vous pouvez le découvrir sur YouTube ou lors de son prochain spectacle à la Maison de la culture de Waterloo, le 23 février. L’automne prochain, il sortira un album complet.