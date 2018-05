Les Rafales de Sainte-Julie participent à l’avant-match de L’Impact de Montréal

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 12 mai dernier, des joueurs et joueuses du Club de soccer Les Rafales de Sainte-Julie ont eu le privilège de participer à l’avant-match de L’Impact de Montréal, au Stade Saputo, situé au cœur du Parc olympique à Montréal.

Dès 15 h, tout juste avant que les joueurs de L’Impact de Montréal foulent le terrain, les milliers de supporteurs venus les encourager ont accueilli à grands bruits Les Rafales de Sainte-Julie. Tous vêtus d’un t-shirt bleu au dos duquel on pouvait lire – à juste titre – #fanfini, la trentaine de garçons et filles des équipes MU9 Blanc, MU9 Vert et FU11 des Rafales sont fièrement entrés sur la surface gazonné du Stade Saputo, portant l’immense drapeau du partenaire officiel de l’Impact de Montréal, BMO Banque de Montréal. Ils sont demeurés sur place tout au long des hymnes nationaux anglais et français, tout près des joueurs, avant de regagner leur place avec la foule. On a d’ailleurs pu voir les jeunes Julievillois de 9, 10 et 11 ans en direct, sur les ondes de TVA Sport.

Bien que l’Impact de Montréal ait subi une défaite crève-cœur face au Philadelphia Union samedi, les jeunes joueurs des Rafales de Sainte-Julie et leurs parents se souviendront longtemps de cette expérience unique!