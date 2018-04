Parce qu’on a tous droit à un anniversaire : un nouveau projet original de la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie!

Crédit photo : Courtoisie

Émilie Koenig avait en tête un double rêve : le premier était de lancer sa propre entreprise de confection de cupcakes, gâteaux et autres douceurs, alors que le deuxième était de trouver une façon de redonner un petit quelque chose à la communauté pour faire une belle différence.

Pour son commerce, il lui a fallu près de deux ans avant de pouvoir trouver un local adéquat et d’attacher toutes les ficelles pour démarrer son projet du bon pied. Après bien des démarches et de la patience, elle a pu enfin s’installer en août 2017 dans le local de Caféina situé au 2000-A chemin du Fer-à-Cheval, soit en face des Résidences Soleil à Sainte-Julie, où elle peut offrir à ses clients des succulents cupcakes, gâteaux, muffins, macarons et autres merveilleuses douceurs.

Par la suite, Émilie a cherché un moyen de redonner un peu à la communauté et c’est ainsi qu’elle a eu l’idée d’offrir gratuitement ses produits invendus, mais toujours délicieux afin de faire le bonheur de quelques familles de la région. C’est ainsi qu’elle a communiqué avec Nathalie Garand, directrice de la Maison de l’Entraide, qui a été emballée par cette idée.

Les deux femmes ont échangé à ce sujet et, peu de temps après, elles ont décidé d’ajouter également un petit plus et d’offrir un gâteau d’anniversaire personnalisé aux enfants de familles moins bien nanties de Sainte-Julie. C’est ainsi qu’est né Parce qu’on a tous droit à un anniversaire!

Les clients de Cake Atom seraient donc invités à faire un petit don, à laisser la monnaie de leur facture, etc. afin qu’un jeune puisse avoir un beau gâteau lors de son anniversaire. Dès que le montant atteint entre 20 $ et 30 $, Nathalie Garand peut alors offrir un coupon à un enfant qui pourra ensuite dire à Émilie ses préférences afin de confectionner un gâteau avec une décoration en crème au beurre personnalisée (six pouces de diamètre et quatre pouces de hauteur qui correspond à une dizaine de portions) qu’il ne sera pas près d’oublier.

La directrice de la Maison de l’Entraide a voulu aller encore plus loin et elle a parlé du projet à Renée Michaud, propriétaire de Jeux, jouets et cie situé au 527, boulevard Saint-Joseph, et celle-ci a immédiatement été séduite par le projet en proposant également à ses clients de laisser un petit don en vue de donner un coupon entre 20 $ à 30 $ à un jeune qui pourra ensuite choisir un jouet dans la boutique spécialisée (qui devrait déménager bientôt dans le centre commercial situé sur la montée Sainte-Julie).

C’est donc dire que, grâce à ces trois femmes, chaque enfant aura l’impression d’être encore plus spécial le jour de son anniversaire!