Québec renouvelle son entente de développement culturel avec Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Québec vient de conclure une entente de trois ans par laquelle la Ville de Longueuil se voit attribuer une subvention de 331 700 $ en guise de soutien à des projets novateurs liés à la culture. Le député de la Prairie, Richard Merlini, a récemment annoncé cette aide financière au nom du ministre Luc Fortin. La Ville injectera un montant équivalent à celui reçu du gouvernement.

« L’objectif principal de cette entente est de faire rayonner la culture et de permettre aux citoyens de Longueuil de jouir de ses retombées en façonnant un environnement propice à la création et au rayonnement de leurs richesses collectives et en assurant une meilleure inclusion de tous les talents. Cette entente aidera à consolider le partenariat et les interventions amorcées au cours des ententes précédentes », a soutenu le député de La Prairie.

Le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique culturelle gouvernementale visant à faire du partenariat avec les municipalités un levier privilégié du développement culturel en 1992. L’entente de développement culturel se définit comme un accord global couvrant un ensemble d’interventions en matière de culture ou de communications.